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Хто порушує ПДР — кому дозволено поворот в заплутаній ситуації

16 липня 2024 21:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР — кому з водіїв дозволений поворот
Хто має право повернути? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків. Водій якого автомобіля порушить правила, проїхавши в задуманому напрямку в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій білого автомобіля.
  3. Обидва порушать правила.
  4. Обидва водії правил не порушать.

Розбір задачі

На перехресті червоний автомобіль повертає ліворуч, а водій білого — праворуч. Перед перехрестям на проїзну частину нанесено розмітку, яка показує дозволені напрямки руху по смугах.

 

Хто порушує ПДР — кому дозволено поворот в заплутаній ситуації - фото 1

Також встановлено дорожній знак 5.16 "Напрямок руху по смугах".

 

Хто порушує ПДР — кому дозволено поворот в заплутаній ситуації - фото 2

Цікаво, що дорожня розмітка дозволяє водієві червоного автомобіля лише повернути ліворуч, тоді як знак не заперечує як проти повороту ліворуч, так й проїзду прямо.

Зауважимо, що дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою згідно з пунктом 8.2 ПДР.

Але над лівою смугою висить ще один знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" і він має жовте тло, а отже є тимчасовим.

 

Хто порушує ПДР — кому дозволено поворот в заплутаній ситуації - фото 3

Відповідно до того ж  пункту 8.2, тимчасові знаки мають перевагу перед постійними.

Отже, водій червоного автомобіля не має право повернути ліворуч у зображеній на малюнку ситуації.

З водієм білого автомобіля набагато простіше. Перед ним знаходиться знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом", який початківці можуть спутати зі знаком 4.1 "Рух прямо", який дозволяє на перехресті проїхати лише прямо.

 

Хто порушує ПДР — кому дозволено поворот в заплутаній ситуації - фото 4

Хто порушує ПДР — кому дозволено поворот в заплутаній ситуації - фото 5

Знак 5.5 інформує про те, що водій перебуває на дорозі з одностороннім рухом, але рухатися лише прямо він точно не вказує. Це значить, що водій білої машини може спокійно повернути праворуч.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

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