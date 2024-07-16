Тест з ПДР — кому з водіїв дозволений поворот

Хто має право повернути? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на знання дорожніх знаків. Водій якого автомобіля порушить правила, проїхавши в задуманому напрямку в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій білого автомобіля. Обидва порушать правила. Обидва водії правил не порушать.

Розбір задачі

На перехресті червоний автомобіль повертає ліворуч, а водій білого — праворуч. Перед перехрестям на проїзну частину нанесено розмітку, яка показує дозволені напрямки руху по смугах.

Також встановлено дорожній знак 5.16 "Напрямок руху по смугах".

Цікаво, що дорожня розмітка дозволяє водієві червоного автомобіля лише повернути ліворуч, тоді як знак не заперечує як проти повороту ліворуч, так й проїзду прямо.

Зауважимо, що дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою згідно з пунктом 8.2 ПДР.

Але над лівою смугою висить ще один знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" і він має жовте тло, а отже є тимчасовим.

Відповідно до того ж пункту 8.2, тимчасові знаки мають перевагу перед постійними.

Отже, водій червоного автомобіля не має право повернути ліворуч у зображеній на малюнку ситуації.

З водієм білого автомобіля набагато простіше. Перед ним знаходиться знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом", який початківці можуть спутати зі знаком 4.1 "Рух прямо", який дозволяє на перехресті проїхати лише прямо.

Знак 5.5 інформує про те, що водій перебуває на дорозі з одностороннім рухом, але рухатися лише прямо він точно не вказує. Це значить, що водій білої машини може спокійно повернути праворуч.

Правильна відповідь №1

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