Тест по ПДД — кому из водителей разрешен поворот

Кто имеет право вернуть? Рисунок: "За! Правилами".

Задача на знание дорожных знаков. Водитель какого автомобиля нарушит правила, проехав в задуманном направлении в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель белого автомобиля. Оба нарушат правила. Оба водителя правила не нарушат.

Разбор задачи

На перекрестке красный автомобиль поворачивает налево, а водитель белого — направо. Перед перекрестком на проезжую часть нанесена разметка, показывающая разрешенные направления движения по полосам.

Также установлен дорожный знак 5.16 "Направление движения по полосам".

Интересно, что дорожная разметка позволяет водителю красного автомобиля только повернуть налево, тогда как знак не возражает как против поворота налево, так и проезда прямо.

Заметим, что дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой согласно пункту 8.2 ПДД.

Но над левой полосой висит еще один знак 3.23 "Поворот налево запрещен" и он имеет желтый фон, а значит он временный.

Согласно тому же пункту 8.2, временные знаки имеют преимущество перед постоянными.

Следовательно, водитель красного автомобиля не имеет права повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации.

С водителем белого автомобиля гораздо проще. Перед ним находится знак 5.5 "Дорога с односторонним движением", который начинающие могут спутать со знаком 4.1 "Движение прямо", позволяющим на перекрестке проехать только прямо.

Знак 5.5 сообщает о том, что водитель находится на дороге с односторонним движением, но двигаться только прямо он точно не указывает. Это значит, что водитель белой машины может спокойно повернуть направо.

Правильный ответ №1

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