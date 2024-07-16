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Кто нарушает ПДД — кому разрешен поворот в запутанной ситуации

16 июля 2024 21:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД — кому из водителей разрешен поворот
Кто имеет право вернуть? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков. Водитель какого автомобиля нарушит правила, проехав в задуманном направлении в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Оба нарушат правила.
  4. Оба водителя правила не нарушат.

Разбор задачи

На перекрестке красный автомобиль поворачивает налево, а водитель белого — направо. Перед перекрестком на проезжую часть нанесена разметка, показывающая разрешенные направления движения по полосам.

 

Кто нарушает ПДД — кому разрешен поворот в запутанной ситуации - фото 1

Также установлен дорожный знак 5.16 "Направление движения по полосам".

 

Кто нарушает ПДД — кому разрешен поворот в запутанной ситуации - фото 2

Интересно, что дорожная разметка позволяет водителю красного автомобиля только повернуть налево, тогда как знак не возражает как против поворота налево, так и проезда прямо.

Заметим, что дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой согласно пункту 8.2 ПДД.

Но над левой полосой висит еще один знак 3.23 "Поворот налево запрещен" и он имеет желтый фон, а значит он временный.

 

Кто нарушает ПДД — кому разрешен поворот в запутанной ситуации - фото 3

Согласно тому же пункту 8.2, временные знаки имеют преимущество перед постоянными.

Следовательно, водитель красного автомобиля не имеет права повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации.

С водителем белого автомобиля гораздо проще. Перед ним находится знак 5.5 "Дорога с односторонним движением", который начинающие могут спутать со знаком 4.1 "Движение прямо", позволяющим на перекрестке проехать только прямо.

 

Кто нарушает ПДД — кому разрешен поворот в запутанной ситуации - фото 4

Кто нарушает ПДД — кому разрешен поворот в запутанной ситуации - фото 5

Знак 5.5 сообщает о том, что водитель находится на дороге с односторонним движением, но двигаться только прямо он точно не указывает. Это значит, что водитель белой машины может спокойно повернуть направо.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

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