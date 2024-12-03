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Очень хитрый ПДД тест — кто поворачивает не по правилам

3 декабря 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Проверьте себя в тесте на ПДД — кто из водителей поворачивает не по правилам
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила дорожного движения, поворачивая направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель желтого автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают.
  4. Оба водителя не нарушают.

Разбор задачи

Очень хитрый ПДД тест - кто возвращает не по правилам - фото 1

На перекрестке водители обоих автомобилей намерены повернуть направо. Водители поворачивают на дорогу, имеющую две полосы, предназначенные для движения в одном направлении. Об этом свидетельствует знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

Очень хитрый ПДД тест - кто возвращает не по правилам - фото 2

К тому же, водителям безальтернативное направление движения указывает знак 4.2 "Движение вправо".

Очень хитрый ПДД тест - кто возвращает не по правилам - фото 3

То есть обоим водителям продолжать движение разрешается только в одном направлении направо. Водитель желтого автомобиля поворачивает с правой крайней полосы, а водитель белой машины с левой, откуда поворот направо в большинстве случаев запрещается.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Но в изображенной ситуации движение как раз возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части. Поэтому водитель белого авто, несмотря на поворот с левой полосы, правил не нарушает.

Нарушителем является водитель желтого автомобиля, ведь он поворачивает направо, не соблюдая требования правил.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".

А водитель желтой машины поворачивает сразу в левую полосу.

Правильный ответ №2

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авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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