Проверьте себя в тесте на ПДД — кто из водителей поворачивает не по правилам

Очень хитрый ПДД тест — кто поворачивает не по правилам
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила дорожного движения, поворачивая направо в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
- Оба водителя нарушают.
- Оба водителя не нарушают.
Разбор задачи
На перекрестке водители обоих автомобилей намерены повернуть направо. Водители поворачивают на дорогу, имеющую две полосы, предназначенные для движения в одном направлении. Об этом свидетельствует знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".
К тому же, водителям безальтернативное направление движения указывает знак 4.2 "Движение вправо".
То есть обоим водителям продолжать движение разрешается только в одном направлении направо. Водитель желтого автомобиля поворачивает с правой крайней полосы, а водитель белой машины с левой, откуда поворот направо в большинстве случаев запрещается.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".
Но в изображенной ситуации движение как раз возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части. Поэтому водитель белого авто, несмотря на поворот с левой полосы, правил не нарушает.
Нарушителем является водитель желтого автомобиля, ведь он поворачивает направо, не соблюдая требования правил.
Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".
А водитель желтой машины поворачивает сразу в левую полосу.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:
- Сложный тест: по какой траектории разрешен разворот?
- Быстрый тест для грамотных водителей: куда разрешено движение?
Читайте Новини.LIVE!