Проверьте себя в тесте на ПДД — кто из водителей поворачивает не по правилам

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила дорожного движения, поворачивая направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Оба водителя нарушают. Оба водителя не нарушают.

Разбор задачи

На перекрестке водители обоих автомобилей намерены повернуть направо. Водители поворачивают на дорогу, имеющую две полосы, предназначенные для движения в одном направлении. Об этом свидетельствует знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

К тому же, водителям безальтернативное направление движения указывает знак 4.2 "Движение вправо".

То есть обоим водителям продолжать движение разрешается только в одном направлении направо. Водитель желтого автомобиля поворачивает с правой крайней полосы, а водитель белой машины с левой, откуда поворот направо в большинстве случаев запрещается.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Но в изображенной ситуации движение как раз возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части. Поэтому водитель белого авто, несмотря на поворот с левой полосы, правил не нарушает.

Нарушителем является водитель желтого автомобиля, ведь он поворачивает направо, не соблюдая требования правил.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".

А водитель желтой машины поворачивает сразу в левую полосу.

Правильный ответ №2

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