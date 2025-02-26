Тестування з ПДР — куди дозволяють рух дорожні знаки

Куди проїхати? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання наказових дорожніх знаків. В якому напрямку водієві дозволяється рух в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

В напрямку А. В напрямках А та Б. В напрямках А, Б та В. В напрямках В та Г. В напрямках А та В. Усі напрямки дозволені. Усі напрямки заборонені.

Розбір задачі

Водієві рожевого автомобіля пропонуються чотири напрямки для подальшого руху. Траєкторії А та Б — повороти відповідно праворуч та ліворуч на перехресті. Напрямок В — поворот праворуч на територію магазину, а напрямок Г — поворот ліворуч на територію СТО, про що свідчить знак 66.5 "Пункт технічного обслуговування".

З усіх зображених знаків заборонити проїзд в тому чи іншому напрямку може лише 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку.

Дія цього знака поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений. Але, якщо знак встановлено на початку дороги або за перехрестям, як в зображеній ситуації, то його дія поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя.

Тобто на перехрестя перед водієм рожевого авто знак ще не діє, а отже, повернути праворуч або ліворуч (напрямки А та Б) можна.

Також знак 4.1 не забороняє поворот праворуч у двори та інші прилеглі до дороги території, як от до магазину.

Пункт технічного обслуговування — це також прилегла територія, але, щоб її дістатися потрібно повернути ліворуч, а ось такий маневр знак "Рух прямо" водієві рожевого авто забороняє.



Таким чином, дозволеними напрямками є: А, Б та В .

Правильна відповідь №3

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