Тестирование по ПДД — куда разрешают движение дорожные знаки

Куда проехать? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предписывающих дорожных знаков. В каком направлении водителю разрешается движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

В направлении А. В направлениях А и Б. В направлениях А, Б и В. В направлениях В и Г. В направлениях А и В. Все направления разрешены. Все направления запрещены.

Разбор задачи

Водителю розового автомобиля предлагаются четыре направления для дальнейшего движения. Траектории А и Б — повороты соответственно направо и налево на перекрестке. Направление В — поворот направо на территорию магазина, а направление Г — поворот налево на территорию СТО, о чем свидетельствует знак 66.5 "Пункт технического обслуживания".

Из всех изображенных знаков запретить проезд в том или ином направлении может только 4.1 "Движение прямо", который разрешает проезд только в указанном направлении.

Действие этого знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен. Но, если знак установлен в начале дороги или за перекрестком, как в изображенной ситуации, то его действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка.

То есть на перекресток перед водителем розового авто знак еще не действует, а значит, повернуть направо или налево (направления А и Б) можно.

Также знак 4.1 не запрещает поворот направо во дворы и другие прилегающие к дороге территории, например, к магазину.

Пункт технического обслуживания — это также прилегающая территория, но, чтобы до нее добраться нужно повернуть налево, а вот такой маневр знак "Движение прямо" водителю розового авто запрещает.



Таким образом, разрешенными направлениями являются: А, Б и В .

Правильный ответ №3

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