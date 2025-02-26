Тестирование по ПДД — куда разрешают движение дорожные знаки

Тест ПДД о предписывающих знаках — куда разрешено движение
Задача на знание предписывающих дорожных знаков. В каком направлении водителю разрешается движение в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- В направлении А.
- В направлениях А и Б.
- В направлениях А, Б и В.
- В направлениях В и Г.
- В направлениях А и В.
- Все направления разрешены.
- Все направления запрещены.
Разбор задачи
Водителю розового автомобиля предлагаются четыре направления для дальнейшего движения. Траектории А и Б — повороты соответственно направо и налево на перекрестке. Направление В — поворот направо на территорию магазина, а направление Г — поворот налево на территорию СТО, о чем свидетельствует знак 66.5 "Пункт технического обслуживания".
Из всех изображенных знаков запретить проезд в том или ином направлении может только 4.1 "Движение прямо", который разрешает проезд только в указанном направлении.
Действие этого знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен. Но, если знак установлен в начале дороги или за перекрестком, как в изображенной ситуации, то его действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка.
То есть на перекресток перед водителем розового авто знак еще не действует, а значит, повернуть направо или налево (направления А и Б) можно.
Также знак 4.1 не запрещает поворот направо во дворы и другие прилегающие к дороге территории, например, к магазину.
Пункт технического обслуживания — это также прилегающая территория, но, чтобы до нее добраться нужно повернуть налево, а вот такой маневр знак "Движение прямо" водителю розового авто запрещает.
Таким образом, разрешенными направлениями являются: А, Б и В.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
- Тест ПДД о повороте направо: какая траектория разрешена?
- Тест ПДД на перекрестке: кто проедет первым?
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