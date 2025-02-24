Тест по ПДД — кто первым проедет перекресток

Кто за кем? Рисунок: Pozitivno.

Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде перекрестков. В каком порядке автомобили разъедутся на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Pozitivno.

Читайте также:

Варианты ответа

Белый автомобиль, серый, синий. Синий автомобиль, белый, серый. Серый автомобиль, синий, белый. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

Водители серого и синего автомобилей проезжают прямо, а водитель белого поворачивает налево.

На перекрестке нет ни светофоров, ни знаков приоритета, но это не перекресток равнозначных дорог. Согласно пункту 1.10 ПДД, "главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой".

Таким образом, водитель серого автомобиля, который находится на грунтовой дороге, проедет перекресток последним.

Для того чтобы выяснить, как разъедутся водители белого и синего автомобилей, читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Следовательно, водитель белой машины, поворачивающий налево, обязан уступить водителю синего авто, который проезжает прямо.

То есть порядок разъезда на перекрестке будет таким: синий автомобиль, белый, белый, серый .

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: