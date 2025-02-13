Тестирование ПДД — кто кого пропускает на перекрестке в запутанной ситуации

Кто последний? Рисунок "За! Правилами"

Задача на знание общих положений ПДД, а также по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Водитель какого транспортного средства проедет перекресток последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель зеленого автомобиля. Водитель грузовика. Водитель желтого такси. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке водители грузовика и синего автомобиля намерены повернуть налево, такси едет прямо, а зеленое авто поворачивает направо.

Знаки приоритетов отсутствуют, но это отнюдь не перекресток равнозначных дорог. Во-первых, такси выезжает с прилегающей территории, о чем свидетельствует знак 5.35 "Конец жилой зоны". Во-вторых, грузовик выезжает с грунтовой дороги.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначается знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".

Итак, на главной дороге находятся водители синего и зеленого автомобилей. Между собой они разъедутся по пункту 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

То есть, первым поедет водитель зеленого автомобиля, поворачивающий направо, а вторым — водитель синего, поворачивающий налево.

Наконец, кто имеет преимущество — такси или грузовик?

Читаем пункт 10.02 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Таким образом водители разъедутся в следующем порядке: зеленый автомобиль, синий автомобиль, грузовик и такси.

Правильный ответ №3

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