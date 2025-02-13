Тестування ПДР — хто кого пропускає на перехресті у заплутаній ситуації

Хто останній? Малюнок "За! Правилами"

Задача на знання загальних положень ПДР, а також з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого транспортного засобу проїде перехрестя останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій зеленого автомобіля. Водій вантажівки. Водій жовтого таксі. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті водії вантажівки та синього автомобіля мають намір повернути ліворуч, таксі їде прямо, а зелене авто повертає праворуч.

Знаки пріоритетів відсутні, але це аж ніяк не перехрестя рівнозначних доріг. По-перше, таксі виїжджає з прилеглої території, про що свідчить знак 5.35 "Кінець житлової зони". По-друге, вантажівка виїжджає з ґрунтової дороги.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".

Отже, на головній дорозі перебувають водії синього та зеленого автомобілів. Між собою вони роз'їдуться за пунктом 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Тобто, першим поїде водій зеленого автомобіля, котрий повертає праворуч, а другим — водій синього, який повертає ліворуч.

Нарешті, хто має перевагу — таксі або вантажівка?

Читаємо пункт 10.02 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам та транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги — велосипедистам й пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Таким чином водії роз’їдуться у наступному порядку: зелений автомобіль, синій автомобіль, вантажівка та таксі.

Правильна відповідь №3

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