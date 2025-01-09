Тест з ПДР про реальну дорожню ситуацію — хто винен в ДТП

Хто винуватець? Малюнок: "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

Тест з тем про регулювання дорожнього руху та проїзд перехресть. Водій якого автомобіля винен у дорожньо-транспортній пригоді в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

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Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій червоного автомобіля. Обопільна провина водіїв.

Розбір задачі

На перехресті водій синього автомобіля повертає ліворуч, а водій червоного — проїжджає прямо. Світлофори працюють, тому водії не повинні звертати увагу на знаки пріоритету.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Зелений сигнал світлофора дозволяє обом водіям рух у будь-якому напрямку, але траєкторії їхніх автомобілів перетиналися, тому хтось з них мав поступитися дорогою.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Ліворуч повертав водій синього авто, а отже, він мав пропустити червону машину. Він цього не зробив, що й стало причиною ДТП.

Правильна відповідь №1

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