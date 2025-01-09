Тест з ПДР про реальну дорожню ситуацію — хто винен в ДТП

Практичний тест з ПДР — хто винен в ДТП
Тест з тем про регулювання дорожнього руху та проїзд перехресть. Водій якого автомобіля винен у дорожньо-транспортній пригоді в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Обопільна провина водіїв.
Розбір задачі
На перехресті водій синього автомобіля повертає ліворуч, а водій червоного — проїжджає прямо. Світлофори працюють, тому водії не повинні звертати увагу на знаки пріоритету.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Зелений сигнал світлофора дозволяє обом водіям рух у будь-якому напрямку, але траєкторії їхніх автомобілів перетиналися, тому хтось з них мав поступитися дорогою.
Читаємо пункт 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Ліворуч повертав водій синього авто, а отже, він мав пропустити червону машину. Він цього не зробив, що й стало причиною ДТП.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми про регулювання дорожнього руху:
- Можуть спитати під час іспитів на права: хто першим проїде перехрестя?
- Підступна ситуація на перехресті: хто проїде першим, а хто має пропускати?
Читайте Новини.LIVE!