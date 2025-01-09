Тест по ПДД о реальной дорожной ситуации — кто виноват в ДТП

Кто виноват? Рисунок: "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".

Тест по темам о регулировании дорожного движения и проезде перекрестков. Водитель какого автомобиля виноват в дорожно-транспортном происшествии в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля. Общая вина водителей.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает налево, а водитель красного — проезжает прямо. Светофоры работают, поэтому водители не должны обращать внимание на знаки приоритета.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Зеленый сигнал светофора позволяет обоим водителям движение в любом направлении, но траектории их автомобилей пересекались, поэтому кто-то из них должен был уступить дорогу.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Налево поворачивал водитель синего авто, а значит, он должен был пропустить красную машину. Он этого не сделал, что и стало причиной ДТП.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме о регулировании дорожного движения: