Тест по ПДД о реальной дорожной ситуации — кто виноват в ДТП

Практический тест по ПДД — кто виноват в ДТП
Тест по темам о регулировании дорожного движения и проезде перекрестков. Водитель какого автомобиля виноват в дорожно-транспортном происшествии в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Общая вина водителей.
Разбор задачи
На перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает налево, а водитель красного — проезжает прямо. Светофоры работают, поэтому водители не должны обращать внимание на знаки приоритета.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Зеленый сигнал светофора позволяет обоим водителям движение в любом направлении, но траектории их автомобилей пересекались, поэтому кто-то из них должен был уступить дорогу.
Читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Налево поворачивал водитель синего авто, а значит, он должен был пропустить красную машину. Он этого не сделал, что и стало причиной ДТП.
Правильный ответ №1
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