Тест з ПДР про перехрестя — відповідь не очевидна

Хто кого пропускає? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Червоний автомобіль разом з жовтим, вантажівка. Вантажівка, червоний автомобіль разом з жовтим. Червоний автомобіль, вантажівка, жовтий автомобіль. Жовтий автомобіль, вантажівка, червоний автомобіль.

Розбір задачі

На перехресті жовтий автомобіль та синя вантажівка повертають ліворуч, а червона машини повертає праворуч. На перехресті немає ані світлофорів, ані знаків, а всі дороги мають однакове покриття. Отже, на малюнку зображено нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

Згідно з цим правилом водії червоного автомобіля та вантажівки мають перевагу перед водієм жовтої машини, позаяк у них перешкоди з правого боку немає. Таким чином жовте авто проїде цю ділянку останнім.

Як роз’їдуться між собою вантажівка та червоне авто?

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Тобто порядок роз’їзду буде таким: червоний автомобіль, вантажівка, жовта машина.

Правильна відповідь №3

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