Тест з ПДР про перехрестя — відповідь не очевидна

Класичний тест з ПДР — хто має перевагу на перехресті
Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?
Задачу запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Червоний автомобіль разом з жовтим, вантажівка.
- Вантажівка, червоний автомобіль разом з жовтим.
- Червоний автомобіль, вантажівка, жовтий автомобіль.
- Жовтий автомобіль, вантажівка, червоний автомобіль.
Розбір задачі
На перехресті жовтий автомобіль та синя вантажівка повертають ліворуч, а червона машини повертає праворуч. На перехресті немає ані світлофорів, ані знаків, а всі дороги мають однакове покриття. Отже, на малюнку зображено нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".
Згідно з цим правилом водії червоного автомобіля та вантажівки мають перевагу перед водієм жовтої машини, позаяк у них перешкоди з правого боку немає. Таким чином жовте авто проїде цю ділянку останнім.
Як роз’їдуться між собою вантажівка та червоне авто?
Читаємо пункт 16.13 ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Тобто порядок роз’їзду буде таким: червоний автомобіль, вантажівка, жовта машина.
Правильна відповідь №3
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