Тест з ПДР для досвідчених водіїв — як роз’їхатися на перехресті з трамваями

Хто кого пропускає? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".

Задача з теми про проїзд перехресть. В якій послідовності роз'їдуться транспортні засоби в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

Обидва трамваї одночасно, вантажівка, мотоцикл. Обидва трамваї одночасно, мотоцикл, вантажівка. Трамвай №2, вантажівка, трамвай №1, мотоцикл. Трамвай №2, мотоцикл, вантажівка, трамвай №1.

Розбір задачі

На перехресті трамвай №1 та вантажівка повертають ліворуч, трамвай №2 — праворуч, а мотоцикл проїжджає прямо. На ділянці встановлено світлофор, але він подає жовтий миготливий сигнал.

Читаємо пункт 16.1 ПДР:

"У разі вимкнення світлофора або його роботи в режимі миготіння сигналу жовтого кольору та відсутності регулювальника перехрестя вважається нерегульованим і водії повинні керуватись правилами проїзду нерегульованих перехресть та установленими на перехресті відповідними дорожніми знаками".

На перехресті встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 2.1 "Дати дорогу".

Згідно зі знаками, трамвай №2 та вантажівка знаходяться на головній дорозі, а трамвай №1 та мотоцикліст — на другорядній.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Отже, трамвай №2 та вантажівка мають пріоритет перед іншими учасниками дорожнього руху. Як між собою роз’їдуться вони?

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином спочатку проїде трамвай №2, а потім — вантажівка.

На другорядних дорогах водій трамвая №1 та мотоцикліст роз’їдуться за тим самим пунктом 16.12 ПДР: спочатку рушить трамвай, а після нього — мотоцикл.

Порядок роз’їзду виглядатиме наступним чином: трамвай №2, вантажівка, трамвай №1, мотоцикл.

Правильна відповідь №3

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