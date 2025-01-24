Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Заплутаний тест ПДР — як роз’їхатися на перехресті з трамваями arrow

Заплутаний тест ПДР — як роз’їхатися на перехресті з трамваями

24 січня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР для досвідчених водіїв — як роз’їхатися на перехресті з трамваями
Хто кого пропускає? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про проїзд перехресть. В якій послідовності роз'їдуться транспортні засоби в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Обидва трамваї одночасно, вантажівка, мотоцикл.
  2. Обидва трамваї одночасно, мотоцикл, вантажівка.
  3. Трамвай №2, вантажівка, трамвай №1, мотоцикл.
  4. Трамвай №2, мотоцикл, вантажівка, трамвай №1.

Розбір задачі

Тест з ПДР: вкажіть порядок розʼїзду ТЗ на перехрпесті.

На перехресті трамвай №1 та вантажівка повертають ліворуч, трамвай №2 — праворуч, а мотоцикл проїжджає прямо. На ділянці встановлено світлофор, але він подає жовтий миготливий сигнал.

Читаємо пункт 16.1 ПДР:

"У разі вимкнення світлофора або його роботи в режимі миготіння сигналу жовтого кольору та відсутності регулювальника перехрестя вважається нерегульованим і водії повинні керуватись правилами проїзду нерегульованих перехресть та установленими на перехресті відповідними дорожніми знаками".

На перехресті встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 2.1 "Дати дорогу".

Знаки пріоритету: 2.3 "Головна дорога" та 2.1 "Дати дорогу".

Згідно зі знаками, трамвай №2 та вантажівка знаходяться на головній дорозі, а трамвай №1 та мотоцикліст — на другорядній.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Отже, трамвай №2 та вантажівка мають пріоритет перед іншими учасниками дорожнього руху. Як між собою роз’їдуться вони?

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином спочатку проїде трамвай №2, а потім — вантажівка.

На другорядних дорогах водій трамвая №1 та мотоцикліст роз’їдуться за тим самим пунктом 16.12 ПДР: спочатку рушить трамвай, а після нього — мотоцикл.

Порядок роз’їзду виглядатиме наступним чином: трамвай №2, вантажівка, трамвай №1, мотоцикл.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з проїзду перехресть:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:51 На Україну суне потепління — прогноз погоди на вихідні

20:24 Підручний увійшов до топ-5 етапу Кубка світу в Антхольці

20:08 На допомогу ЗСУ потратили 2 млрд — Садовий представив річний звіт

20:02 Чоловіку нардепки з Миколаєва оголосили про підозру — причина

20:00 Заброньований у розшуку — коли це можливо

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:48 Подробиці трощі танкерів РФ у морі— підвела герметичність

19:34 Негода у Львові — містян закликають бути обережними завтра

19:23 В ЄС запрацює новий фінмоніторинг — кому готуватися до змін

19:21 Київстар націлився купити Uklon — в яку вартість оцінюють

Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

20:51 На Україну суне потепління — прогноз погоди на вихідні

20:24 Підручний увійшов до топ-5 етапу Кубка світу в Антхольці

20:08 На допомогу ЗСУ потратили 2 млрд — Садовий представив річний звіт

20:02 Чоловіку нардепки з Миколаєва оголосили про підозру — причина

20:00 Заброньований у розшуку — коли це можливо

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:48 Подробиці трощі танкерів РФ у морі— підвела герметичність

19:34 Негода у Львові — містян закликають бути обережними завтра

19:23 В ЄС запрацює новий фінмоніторинг — кому готуватися до змін

19:21 Київстар націлився купити Uklon — в яку вартість оцінюють

19:15 Метро на Троєщину — Бахматов вразив сумою витрат на проєктування

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати