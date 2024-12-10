Швидкий ПДР тест — яким буде правильний порядок роз’їзду на перехресті

Експрес-тест з ПДР — хто проїде перехрестя першим
Задача з теми про проїзд перехресть за правилами. Який автомобіль проїде перехрестя першим, а який — останнім, в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Жовтий автомобіль перший, білий останній.
- Жовтий автомобіль перший, вантажівка остання.
- Білий автомобіль перший, жовтий останній.
- Вантажівка перша, білий автомобіль останній.
- Білий автомобіль перший, вантажівка остання.
- Вантажівка перша, жовтий автомобіль останній.
Розбір задачі
На перехресті білий автомобіль проїжджає прямо, а жовта машина та вантажівка повертають ліворуч. Перехрестя є нерегульованим, але на ньому встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".
Отже, на головній дорозі перебувають білий та жовтий автомобілі, а це значить, що останнім залишить перехрестя водій вантажівки.
Жовта та біла машини знаходяться на рівнозначних дорогах, тому читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".
Жовтий автомобіль наближається до білого з правого боку, а отже, саме він проїде перехрестя першим.
Правильна відповідь №2
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