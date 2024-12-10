Швидкий ПДР тест — яким буде правильний порядок роз’їзду на перехресті

Хто останній? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про проїзд перехресть за правилами. Який автомобіль проїде перехрестя першим, а який — останнім, в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Жовтий автомобіль перший, білий останній. Жовтий автомобіль перший, вантажівка остання. Білий автомобіль перший, жовтий останній. Вантажівка перша, білий автомобіль останній. Білий автомобіль перший, вантажівка остання. Вантажівка перша, жовтий автомобіль останній.

Розбір задачі

На перехресті білий автомобіль проїжджає прямо, а жовта машина та вантажівка повертають ліворуч. Перехрестя є нерегульованим, але на ньому встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".





Отже, на головній дорозі перебувають білий та жовтий автомобілі, а це значить, що останнім залишить перехрестя водій вантажівки.

Жовта та біла машини знаходяться на рівнозначних дорогах, тому читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

Жовтий автомобіль наближається до білого з правого боку, а отже, саме він проїде перехрестя першим.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР: