Заплутаний ПДР тест — хто проїде першим, а хто — останнім

Заплутана задача з ПДР — вкажіть правильний порядок роз'їзду авто
Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. В якому порядку автомобілі проїдуть ділянку дороги в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Синій автомобіль, жовтий, червоний.
- Синій автомобіль, червоний, жовтий.
- Жовтий автомобіль, червоний, синій.
- Жовтий автомобіль, синій, червоний.
- Червоний автомобіль, жовтий, синій.
- Червоний автомобіль, синій, жовтий.
Розбір задачі
На ділянці дороги синій автомобіль проїжджає прямо, водій жовтої машини виконує розворот, а водій червоного авто виїжджає з території церкви.
Недосвідчені водії інколи плутають подібні ділянки дороги з перехрестями, та намагаються до розв'язання задачі застосувати правила проїзду перехресть. Але в зображеній ситуації маємо лише виїзд з прилеглої території (така ж як автозаправна станція, двори, території магазинів тощо).
Тому одразу читаємо пункт 10.2 ПДР:
"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".
Тобто, водій червоного автомобіля проїде цю ділянку дороги останнім.
Тепер читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині — і попутним транспортним засобам".
Отже, першим цю ділянку проїде синій автомобіль, за ним — жовтий, а останнім — червоний.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували іншу задачу з правильного порядку роз'їзду на перехресті. Також показали тест з ПДР, який провалюють 37% водіїв.
Читайте Новини.LIVE!