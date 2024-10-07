Заплутаний ПДР тест — хто проїде першим, а хто — останнім

Хто проїде останнім? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. В якому порядку автомобілі проїдуть ділянку дороги в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Синій автомобіль, жовтий, червоний. Синій автомобіль, червоний, жовтий. Жовтий автомобіль, червоний, синій. Жовтий автомобіль, синій, червоний. Червоний автомобіль, жовтий, синій. Червоний автомобіль, синій, жовтий.

Розбір задачі

На ділянці дороги синій автомобіль проїжджає прямо, водій жовтої машини виконує розворот, а водій червоного авто виїжджає з території церкви.

Недосвідчені водії інколи плутають подібні ділянки дороги з перехрестями, та намагаються до розв'язання задачі застосувати правила проїзду перехресть. Але в зображеній ситуації маємо лише виїзд з прилеглої території (така ж як автозаправна станція, двори, території магазинів тощо).

Тому одразу читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Тобто, водій червоного автомобіля проїде цю ділянку дороги останнім.

Тепер читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині — і попутним транспортним засобам".

Отже, першим цю ділянку проїде синій автомобіль, за ним — жовтий, а останнім — червоний.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували іншу задачу з правильного порядку роз'їзду на перехресті. Також показали тест з ПДР, який провалюють 37% водіїв.