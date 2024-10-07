Запутанный ПДД тест — кто проедет первым, а кто — последним

Запутанная задача по ПДД — укажите правильный порядок разъезда авто
Задача по теме начала движения и изменения его направления. В каком порядке автомобили проедут участок дороги в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Синий автомобиль, желтый, красный.
- Синий автомобиль, красный, желтый.
- Желтый автомобиль, красный, синий.
- Желтый автомобиль, синий, красный.
- Красный автомобиль, желтый, синий.
- Красный автомобиль, синий, желтый.
Разбор задачи
На участке дороги синий автомобиль проезжает прямо, водитель желтой машины совершает разворот, а водитель красного автомобиля выезжает с территории церкви.
Неопытные водители иногда путают подобные участки дороги с перекрестками, и пытаются решить задачу, применяя правила проезда перекрестков. Но в изображенной ситуации есть только выезд с прилегающей территории (такая же, как автозаправочная станция, дворы, территории магазинов и т.п.).
Поэтому сразу читаем пункт 10.2 ПДД:
"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром дать дорогу движущимся по ней пешеходам и транспортным средствам, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".
То есть водитель красного автомобиля проедет этот участок дороги последним.
Теперь читаем пункт 10.4 ПДД:
"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен дать дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части — и попутным транспортным средствам".
Итак, первым этот участок проедет синий автомобиль, за ним желтый, а последним красный.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали другую задачу по правильному порядку разъезда на перекрестке. Также показывали тест по ПДД, который проваливают 37% водителей.
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