Запутанный ПДД тест — кто проедет первым, а кто — последним

Кто проедет последним? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме начала движения и изменения его направления. В каком порядке автомобили проедут участок дороги в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Синий автомобиль, желтый, красный. Синий автомобиль, красный, желтый. Желтый автомобиль, красный, синий. Желтый автомобиль, синий, красный. Красный автомобиль, желтый, синий. Красный автомобиль, синий, желтый.

Разбор задачи

На участке дороги синий автомобиль проезжает прямо, водитель желтой машины совершает разворот, а водитель красного автомобиля выезжает с территории церкви.

Неопытные водители иногда путают подобные участки дороги с перекрестками, и пытаются решить задачу, применяя правила проезда перекрестков. Но в изображенной ситуации есть только выезд с прилегающей территории (такая же, как автозаправочная станция, дворы, территории магазинов и т.п.).

Поэтому сразу читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром дать дорогу движущимся по ней пешеходам и транспортным средствам, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

То есть водитель красного автомобиля проедет этот участок дороги последним.

Теперь читаем пункт 10.4 ПДД:

"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен дать дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части — и попутным транспортным средствам".

Итак, первым этот участок проедет синий автомобиль, за ним желтый, а последним красный.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали другую задачу по правильному порядку разъезда на перекрестке. Также показывали тест по ПДД, который проваливают 37% водителей.