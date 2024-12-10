Быстрый ПДД тест — каким будет правильный порядок разъезда на перекрестке

Экспресс-тест по ПДД — кто проедет перекресток первым
Задача по теме о проезде перекрестков по правилам. Какой автомобиль проедет перекресток первым, а какой — последним, в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Желтый автомобиль первый, белый последний.
- Желтый автомобиль первый, грузовик последний.
- Белый автомобиль первый, желтый последний.
- Грузовик первый, белый автомобиль последний.
- Белый автомобиль первый, грузовик последний.
- Грузовик первый, желтый автомобиль последний.
Разбор задачи
На перекрестке белый автомобиль проезжает прямо, а желтая машина и грузовик поворачивают налево. Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".
Итак, на главной дороге находятся белый и желтый автомобили, а это значит, что последним покинет перекресток водитель грузовика.
Желтая и белая машины находятся на равнозначных дорогах, поэтому читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу приближающимся справа транспортным средствам".
Желтый автомобиль приближается к белому с правой стороны, а значит, именно он проедет перекресток первым.
Правильный ответ №2
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