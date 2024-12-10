Быстрый ПДД тест — каким будет правильный порядок разъезда на перекрестке

Кто последний? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о проезде перекрестков по правилам. Какой автомобиль проедет перекресток первым, а какой — последним, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Желтый автомобиль первый, белый последний. Желтый автомобиль первый, грузовик последний. Белый автомобиль первый, желтый последний. Грузовик первый, белый автомобиль последний. Белый автомобиль первый, грузовик последний. Грузовик первый, желтый автомобиль последний.

Разбор задачи

На перекрестке белый автомобиль проезжает прямо, а желтая машина и грузовик поворачивают налево. Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".





Итак, на главной дороге находятся белый и желтый автомобили, а это значит, что последним покинет перекресток водитель грузовика.

Желтая и белая машины находятся на равнозначных дорогах, поэтому читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу приближающимся справа транспортным средствам".

Желтый автомобиль приближается к белому с правой стороны, а значит, именно он проедет перекресток первым.

Правильный ответ №2

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