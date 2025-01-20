Непростий тест з ПДР — який порядок проїзду перехрестя

Який порядок роз'їзду? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто проїде перехрестя третім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій червоного автомобіля Водій синього автомобіля. Велосипедист. Водій червоного трамвая. Водій жовтого трамвая.

Розбір задачі

На перехресті жовтий та синій автомобілі повертають ліворуч, а червона машина, обидва трамваї та велосипедист проїжджають прямо. Перехрестя не обладнане світлофорами, але на ньому встановлені знаки пріоритету: 3.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

На головній знаходяться жовтий трамвай, жовтий автомобіль та велосипедист. Всі вони мають перевагу перед іншими транспортними засобами, які знаходяться на другорядній дорозі.

Останнім перехрестя проїде водій червоного автомобіля. Спочатку він пропустить червоний трамвай.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі".

Потім водій зобов’язаний поступитися дорогою синьому автомобілю, адже він наближається до червоного з правого боку.

Продовжуємо читати пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

За цими ж правилами роз’їдуться й транспортні засоби на головній дорозі. Спочатку водій жовтого авто та велосипедист пропустять жовтий трамвай, потім проїде жовта машина, а третім залишить перехрестя велосипедист.

Правильна відповідь №4

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