Тест на гарне знання ПДР — хто кого пропускає

Задача з ПДР про поворот ліворуч — хто кого пропускає
Задача з тем про початок руху та зміну його напрямку та проїзд перехресть. В якому порядку роз'їдуться автомобілі в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Синій автомобіль, жовтий, зелений.
- Синій автомобіль, зелений, жовтий.
- Зелений автомобіль, синій, жовтий.
- Зелений автомобіль, жовтий, синій.
- Жовтий автомобіль, синій, зелений.
- Жовтий автомобіль, зелений, синій.
Розбір задачі
На перехресті водії зеленого та жовтого автомобілів повертають ліворуч, а синій проїжджає прямо.
На перехресті відсутні світлофори та будь-які знаки.
Таким чином це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг потрібно проїжджати, керуючись правилом перешкоди праворуч.
Але це не стосується водія синього автомобіля, хоча у нього й немає перешкоди з правого боку, але він виїжджає зі двору житлового будинку.
Читаємо пункт 10.2 ПДР:
"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".
Отже, в зображеній ситуації синій автомобіль проїде останнім.
Жовтий та зелений автомобілі знаходяться на рівнозначних дорогах, тому читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".
Таким чином перевагою користується водій зеленого автомобіля, який є перешкодою з правого боку для водія жовтої машини.
Правильна відповідь №4
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