Тест на гарне знання ПДР — хто кого пропускає

Як роз’їхатися? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з тем про початок руху та зміну його напрямку та проїзд перехресть. В якому порядку роз'їдуться автомобілі в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Синій автомобіль, жовтий, зелений. Синій автомобіль, зелений, жовтий. Зелений автомобіль, синій, жовтий. Зелений автомобіль, жовтий, синій. Жовтий автомобіль, синій, зелений. Жовтий автомобіль, зелений, синій.

Розбір задачі

На перехресті водії зеленого та жовтого автомобілів повертають ліворуч, а синій проїжджає прямо.

На перехресті відсутні світлофори та будь-які знаки.

Таким чином це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг потрібно проїжджати, керуючись правилом перешкоди праворуч.

Але це не стосується водія синього автомобіля, хоча у нього й немає перешкоди з правого боку, але він виїжджає зі двору житлового будинку.

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Отже, в зображеній ситуації синій автомобіль проїде останнім.

Жовтий та зелений автомобілі знаходяться на рівнозначних дорогах, тому читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

Таким чином перевагою користується водій зеленого автомобіля, який є перешкодою з правого боку для водія жовтої машини.

Правильна відповідь №4

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