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Тест ПДР для досвідчених водіїв — вкажіть порядок роз’їзду

16 січня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Хитрий тест з ПДР — як роз’їхатися на вузькій дорозі
Як роз’їхатися? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому порядку роз'їдуться автомобілі в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Червоний автомобіль, синій, жовтий.
  2. Синій автомобіль, жовтий, червоний.
  3. Жовтий автомобіль, червоний, синій.
  4. Червоний автомобіль, жовтий, синій.
  5. Жовтий автомобіль, синій, червоний.

Розбір задачі

Тест з ПДР: в якому порядку водії авто мають проїхати ділянку дороги?

На ділянці дороги, яка має по одній смузі в кожен бік, водій червоного автомобіля проїжджає прямо, водій синьої машини має намір розвернутися, а водій жовтого авто розпочинає рух від узбіччя.

Очевидно, що першим проїде водій червоного автомобіля, який їде прямо без зміни напрямку руху. Його мають пропустити як водій жовтого авто, який лише розпочинає рух, так й водій синьої машини.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам".

Далі, на перший погляд, має проїхати жовтий автомобіль, який також рухається прямо. Але не все так просто.

Читаємо пункт 10.1 ПДР:

"Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху".

Отже, водій жовтого автомобіля, розпочинаючи рух від узбіччя, не мусить створювати перешкод не лише червоному, а й синьому автомобілю.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми про початок руху та зміну його напрямку:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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