Експрес-тест з ПДР — куди дозволений рух авто

Куди проїхати? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".

Тест на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Куди дозволений рух водієві синього автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

Ліворуч. Прямо. Праворуч. Прямо та ліворуч. Ліворуч та у зворотному напрямку. Рух заборонено.

Розбір задачі

На перехресті водій синього автомобіля намагається продовжити рух, але не знає, в якому напрямку він дозволений. Щоб йому допомогти, оглянемо уважно дорожні умови.

На основній секції світлофора увімкнений червоний сигнал, який забороняє рух в усіх напрямках. Але стрілка додаткової секції дозволяє поворот ліворуч.

Також на перехресті встановлений знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч", який дозволяє лише те, що прописано в його назві. Також він не заперечує проти розвороту транспортних засобів.

Таким чином, водій синього не може повернути праворуч — це забороняє знак 4.5, а також не має права проїхати прямо поки не загориться зелений сигнал основної секції світлофора.

Але повернути ліворуч та розвернутися він також не може, тому що розташувався на правій смузі дороги.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

Правильна відповідь №6

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