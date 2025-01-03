Экспресс-тест по ПДД — куда разрешено движение авто

Куда проехать? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Тест на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Куда разрешено движение водителю синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

Налево. Прямо. Направо. Прямо и налево. Налево и в обратном направлении. Движение запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синего автомобиля пытается продолжить движение, но не знает, в каком направлении оно разрешено. Чтобы ему помочь, осмотрим внимательно дорожные условия.

На основной секции светофора включен красный сигнал, который запрещает движение во всех направлениях. Но стрелка дополнительной секции разрешает поворот налево.

Также на перекрестке установлен знак 4.5 "Движение прямо или налево", который разрешает лишь то, что прописано в его названии. Также он не возражает против разворота транспортных средств.

Таким образом, водитель синего авто не может повернуть направо — это запрещает знак 4.5, а также не имеет права проехать прямо пока не загорится зеленый сигнал основной секции светофора.

Но повернуть налево и развернуться он также не может, потому что расположился на правой полосе дороги.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение..."

Правильный ответ №6

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