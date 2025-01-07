Пригадайте ПДР — куди дозволений рух червоному авто

Куди можна поїхати? Малюнок: "Школа Авто".

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою з траєкторій дозволяється рух водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

За траєкторією 1. За траєкторією 2. Дозволений за обома траєкторіями. Заборонений за обома траєкторіями.

Розбір задачі

На ділянці дороги встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту", який позначає місце для розвороту транспортних засобів, але водночас забороняє поворот ліворуч.

Таким чином, варіант за траєкторією 2 (поворот ліворуч) неможливий.

А як щодо розвороту, щобільше знак дозволяє цей маневр?

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен заздалегідь зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух…"

В зображеній ситуації водій червоного автомобіля розташувався на правій смузі руху, а розворот потрібно виконувати з лівої. Тобто траєкторія 1 (розворот) також заборонена.

Отже, водій червоного автомобіля має їхати лише прямо, якщо він не хоче порушувати правила та наражати себе на штраф.

Правильна відповідь №4

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