Вспоминайте ПДД — куда разрешено движение красному авто

Куда можно поехать? Рисунок: "Школа Авто".

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. По какой из траекторий разрешено движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

По траектории 1. По траектории 2. Разрешено по обеим траекториям. Запрещено по обеим траекториям.

Разбор задачи

На участке дороги установлен знак 5.29 "Место для разворота", который обозначает место для разворота транспортных средств, но в то же время запрещает поворот налево.

Таким образом, вариант по траектории 2 (поворот налево) невозможен.

А как насчет разворота, тем более знак разрешает этот маневр?

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение…"

В изображенной ситуации водитель красного автомобиля расположился на правой полосе движения, а разворот нужно выполнять с левой. То есть траектория 1 (разворот) также запрещена.

Следовательно, водитель красного автомобиля должен ехать только прямо, если он не хочет нарушать правила и подвергать себя штрафу.

Правильный ответ №4

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