Вспоминайте ПДД — куда разрешено движение красному авто

Тест по ПДД — о чем часто забывают водители
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. По какой из траекторий разрешено движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- По траектории 1.
- По траектории 2.
- Разрешено по обеим траекториям.
- Запрещено по обеим траекториям.
Разбор задачи
На участке дороги установлен знак 5.29 "Место для разворота", который обозначает место для разворота транспортных средств, но в то же время запрещает поворот налево.
Таким образом, вариант по траектории 2 (поворот налево) невозможен.
А как насчет разворота, тем более знак разрешает этот маневр?
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение…"
В изображенной ситуации водитель красного автомобиля расположился на правой полосе движения, а разворот нужно выполнять с левой. То есть траектория 1 (разворот) также запрещена.
Следовательно, водитель красного автомобиля должен ехать только прямо, если он не хочет нарушать правила и подвергать себя штрафу.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления:
- ПДР тест для опытных водителей: как правильно развернуться?
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