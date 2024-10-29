Каверзный тест по ПДД — кто из водителей должен уступить

Ошибаются 30% водителей — кто уступит дорогу в тесте по ПДД
Задача по теме начала движения и изменения его направления. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".
Варианты ответа
- Водитель серого автомобиля.
- Таксист.
- Кто первый не успеет.
Разбор задачи
Водитель серого автомобиля едет прямо, а таксист заканчивает движение по выделенной полосе и вливается в соседний ряд.
Читаем пункт 10.11 ПДД:
"В случае, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, дать дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".
То есть преимущество имеет водитель такси?
Все не так просто. Обратите внимание, что на рисунке конец выделенной полосы обозначен прерывистой разметкой. То есть, пересекая разметку, таксист выполняет перестройку в соседнюю полосу.
Поэтому в данной ситуации следует применить пункт 10.3 ПДД:
"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".
Следовательно, преимущество имеет водитель серого автомобиля, а таксист обязан уступить.
Правильный ответ №2
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