Каверзный тест по ПДД — кто из водителей должен уступить

Кто уступит? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Задача по теме начала движения и изменения его направления. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

Водитель серого автомобиля. Таксист. Кто первый не успеет.

Разбор задачи

Водитель серого автомобиля едет прямо, а таксист заканчивает движение по выделенной полосе и вливается в соседний ряд.

Читаем пункт 10.11 ПДД:

"В случае, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, дать дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".

То есть преимущество имеет водитель такси?

Все не так просто. Обратите внимание, что на рисунке конец выделенной полосы обозначен прерывистой разметкой. То есть, пересекая разметку, таксист выполняет перестройку в соседнюю полосу.





Поэтому в данной ситуации следует применить пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Следовательно, преимущество имеет водитель серого автомобиля, а таксист обязан уступить.

Правильный ответ №2

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