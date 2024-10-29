Каверзний тест з ПДР — хто з водіїв має поступитися

Хто поступиться? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Хто з водіїв має поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

Водій сірого автомобіля. Таксист. Хто перший не встигне.

Розбір задачі

Водій сірого автомобіля їде прямо, а таксист закінчує рух виділеної смугою та вливається в сусідній ряд.

Читаємо пункт 10.11 ПДР:

"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".

Тобто перевагу має водій таксі?

Все не так просто. Зверніть увагу, що на малюнку кінець виділеної смуги позначено переривчастою розміткою. Тобто, перетинаючи розмітку, таксист виконує перестроювання до сусідньої смуги.





Тому в цій ситуації варто застосувати пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Отже, перевагу має водій сірого автомобіля, а таксист зобов’язаний поступитися.

Правильна відповідь №2

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