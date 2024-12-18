Тест по ПДД для внимательных водителей — как правильно развернуться

ПДД тест для опытных водителей — как правильно развернуться
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. По какой траектории разрешается выполнить разворот водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- По траектории А.
- По траектории Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Для разворота водителю предложено два направления. Траектория А — разворот близко к перекрестку. Траектория Б — разворот прямо на перекрестке.
Перед перекрестком установлен дорожный знак 3.23 "Поворот налево запрещен". Впрочем, этот знак не запрещает разворот и на решение водителя желтого автомобиля не влияет.
На самом деле, развернуться на перекрестке будет водителю удобнее, чем перед перекрестком, но в правила такого не запрещают. Главное, чтобы выполнить разворот, позволяли разметка и знаки, и чтобы участок был с хорошей обзорностью.
Следовательно, водителю желтого авто ничего не запрещает развернуться за обеими траекториями.
Правильный ответ №3
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