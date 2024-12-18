Тест з ПДР для уважних водіїв — як правильно розвернутися

ПДР тест для досвідчених водіїв — як правильно розвернутися
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією дозволяється виконати розворот водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- За траєкторією А.
- За траєкторією Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Для розвороту водієві запропоновано два напрямки. Траєкторія А — розворот близько до перехрестя. Траєкторія Б — розворот прямо на перехресті.
Перед перехрестям встановлено дорожній знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено". Втім, цей знак не забороняє розворот й на рішення водія жовтого автомобіля не впливає.
Насправді розвернутися на перехресті буде водієві зручніше, аніж перед перехрестям, але в правила такого не забороняють. Головне, щоб виконати розворот дозволяла розмітка та знаки, та щоб ділянка була з гарною оглядовістю.
Отже, водієві жовтого авто нічого не забороняє розвернутися за обидвома траєкторіями.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували цікаві завдання з ПДР:
- Тест з ПДР: багато водіїв помиляються під час зміни напрямку руху.
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