Тест з ПДР для уважних водіїв — як правильно розвернутися

Як розвернутися? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією дозволяється виконати розворот водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Для розвороту водієві запропоновано два напрямки. Траєкторія А — розворот близько до перехрестя. Траєкторія Б — розворот прямо на перехресті.

Перед перехрестям встановлено дорожній знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено". Втім, цей знак не забороняє розворот й на рішення водія жовтого автомобіля не впливає.

Насправді розвернутися на перехресті буде водієві зручніше, аніж перед перехрестям, але в правила такого не забороняють. Головне, щоб виконати розворот дозволяла розмітка та знаки, та щоб ділянка була з гарною оглядовістю.

Отже, водієві жовтого авто нічого не забороняє розвернутися за обидвома траєкторіями.

Правильна відповідь №3

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