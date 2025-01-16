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Тест ПДД для опытных водителей — укажите порядок разъезда

16 января 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Хитрый тест по ПДД - как разъехаться на узкой дороге
Как разъехаться? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. В каком порядке разъедутся автомобили в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

  1. Красный автомобиль, синий, желтый.
  2. Синий автомобиль, желтый, красный.
  3. Желтый автомобиль, красный, синий.
  4. Красный автомобиль, желтый, синий.
  5. Желтый автомобиль, синий, красный.

Разбор задачи

Тест по ПДД: в каком порядке водители авто должны проехать участок дороги?

На участке дороги, который имеет по одной полосе в каждую сторону, водитель красного автомобиля проезжает прямо, водитель синей машины намерен развернуться, а водитель желтого авто начинает движение от обочины.

Очевидно, что первым проедет водитель красного автомобиля, который едет прямо без изменения направления движения. Его должны пропустить как водитель желтого авто, который только начинает движение, так и водитель синей машины.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам".

Далее, на первый взгляд, должен проехать желтый автомобиль, который также движется прямо. Но не все так просто.

Читаем пункт 10.1 ПДД:

"Перед началом движения, перестроением и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения".

Следовательно, водитель желтого автомобиля, начиная движение от обочины, не должен создавать препятствий не только красному, но и синему автомобилю.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме о начале движения и изменении его направления:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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