Тест на хорошее знание ПДД — кто кого пропускает

Как разъехаться? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о начале движения и изменении его направления и проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся автомобили в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Синий автомобиль, желтый, зеленый. Синий автомобиль, зеленый, желтый. Зеленый автомобиль, синий, желтый. Зеленый автомобиль, желтый, синий. Желтый автомобиль, синий, зеленый. Желтый автомобиль, зеленый, синий.

Разбор задачи

На перекрестке водители зеленого и желтого автомобилей поворачивают налево, а синий проезжает прямо.

На перекрестке отсутствуют светофоры и какие-либо знаки.

Таким образом этот нерегулируемый перекресток равнозначных дорог нужно проезжать, руководствуясь правилом помехи справа.

Но это не касается водителя синего автомобиля, хотя у него и нет помехи с правой стороны, но он выезжает со двора жилого дома.

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Следовательно, в изображенной ситуации синий автомобиль проедет последним.

Желтый и зеленый автомобили находятся на равнозначных дорогах, поэтому читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".

Таким образом преимуществом пользуется водитель зеленого автомобиля, который является помехой с правой стороны для водителя желтой машины.

Правильный ответ №4

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