Тест на хорошее знание ПДД — кто кого пропускает

Задача по ПДД о повороте налево — кто кого пропускает
Задача по темам о начале движения и изменении его направления и проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся автомобили в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Синий автомобиль, желтый, зеленый.
- Синий автомобиль, зеленый, желтый.
- Зеленый автомобиль, синий, желтый.
- Зеленый автомобиль, желтый, синий.
- Желтый автомобиль, синий, зеленый.
- Желтый автомобиль, зеленый, синий.
Разбор задачи
На перекрестке водители зеленого и желтого автомобилей поворачивают налево, а синий проезжает прямо.
На перекрестке отсутствуют светофоры и какие-либо знаки.
Таким образом этот нерегулируемый перекресток равнозначных дорог нужно проезжать, руководствуясь правилом помехи справа.
Но это не касается водителя синего автомобиля, хотя у него и нет помехи с правой стороны, но он выезжает со двора жилого дома.
Читаем пункт 10.2 ПДД:
"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".
Следовательно, в изображенной ситуации синий автомобиль проедет последним.
Желтый и зеленый автомобили находятся на равнозначных дорогах, поэтому читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".
Таким образом преимуществом пользуется водитель зеленого автомобиля, который является помехой с правой стороны для водителя желтой машины.
Правильный ответ №4
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