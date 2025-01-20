Непростой тест по ПДД — каков порядок проезда перекрестка

Каков порядок разъезда? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто проедет перекресток третьим в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель красного автомобиля Водитель синего автомобиля. Велосипедист. Водитель красного трамвая. Водитель желтого трамвая.

Разбор задачи

На перекрестке желтый и синий автомобили поворачивают налево, а красная машина, оба трамвая и велосипедист проезжают прямо. Перекресток не оборудован светофорами, но на нем установлены знаки приоритета: 3.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

На главной находятся желтый трамвай, желтый автомобиль и велосипедист. Все они имеют преимущество перед другими транспортными средствами, которые находятся на второстепенной дороге.

Последним перекресток проедет водитель красного автомобиля. Сначала он пропустит красный трамвай.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".

Потом водитель обязан уступить дорогу синему автомобилю, ведь он приближается к красному с правой стороны.

Продолжаем читать пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".

По этим же правилам разъедутся и транспортные средства на главной дороге. Сначала водитель желтого авто и велосипедист пропустят желтый трамвай, затем проедет желтая машина, а третьим покинет перекресток велосипедист .

Правильный ответ №4

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