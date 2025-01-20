Непростой тест по ПДД — каков порядок проезда перекрестка

Тест ПДД для опытных водителей — сложный случай на перекрестке
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто проедет перекресток третьим в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля
- Водитель синего автомобиля.
- Велосипедист.
- Водитель красного трамвая.
- Водитель желтого трамвая.
Разбор задачи
На перекрестке желтый и синий автомобили поворачивают налево, а красная машина, оба трамвая и велосипедист проезжают прямо. Перекресток не оборудован светофорами, но на нем установлены знаки приоритета: 3.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".
На главной находятся желтый трамвай, желтый автомобиль и велосипедист. Все они имеют преимущество перед другими транспортными средствами, которые находятся на второстепенной дороге.
Последним перекресток проедет водитель красного автомобиля. Сначала он пропустит красный трамвай.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".
Потом водитель обязан уступить дорогу синему автомобилю, ведь он приближается к красному с правой стороны.
Продолжаем читать пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".
По этим же правилам разъедутся и транспортные средства на главной дороге. Сначала водитель желтого авто и велосипедист пропустят желтый трамвай, затем проедет желтая машина, а третьим покинет перекресток велосипедист.
Правильный ответ №4
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