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ПДР тест для уважних — порушують 90% водіїв

6 грудня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР для досвідчених водіїв — яким буде правильний порядок роз’їзду
Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми проїзду перехресть. Потрібно визначити правильний порядок роз’їзду транспортних засобів в зображеній на малюнку ситуації.

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Трамвай разом з автомобілем, велосипедист.
  2. Велосипедист, трамвай разом з автомобілем.
  3. Автомобіль, велосипедист, трамвай.
  4. Трамвай, велосипедист, автомобіль.

Розбір задачі

ПДР тест для уважних — який порядок роз'їзду перехрестя - фото 1

На нерегульованому перехресті трамвай та автомобіль повертають праворуч, а велосипедист проїжджає прямо.

На ділянці встановлено знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу", але він нічого в зображеній ситуації не вирішує, позаяк усі три транспортні засоби знаходяться на рівнозначній другорядній дорозі.

ПДР тест для уважних — який порядок роз'їзду перехрестя - фото 2

Втім, на рівнозначних дорогах водії трамваїв завжди мають перевагу перед нерейковими транспортними засобами.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Тому велосипедист обов’язково має поступитися трамваю. Але чи повинен він дати дорогу ще й водієві автомобіля? Ні.

Читаємо пункт 16.2 ПДР:

"На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку".

Тобто велосипедист поступається трамваю, а водій авто пропускає велосипедиста. Хоча, в реальному житті машина, напевно проїде разом з трамваєм, порушивши ПДР.

Правильна відповідь №4

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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