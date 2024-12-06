Тест по ПДД для опытных водителей – каким будет правильный порядок разъезда

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме проезда перекрестков. Следует определить правильный порядок разъезда транспортных средств в изображенной на рисунке ситуации.

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Трамвай вместе с автомобилем, велосипедист. Велосипедист, трамвай вместе с автомобилем. Автомобиль, велосипедист, трамвай. Трамвай, велосипедист, автомобиль.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке трамвай и автомобиль поворачивают направо, а велосипедист проезжает прямо.

На участке установлен знак приоритета 2.1 "Уступить дорогу", но он ничего в изображенной ситуации не решает, поскольку все три транспортных средства находятся на равнозначной второстепенной дороге.

Впрочем, на равнозначных дорогах водители трамваев всегда имеют преимущество перед нерельсовым транспортным средствам.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Поэтому велосипедист обязательно должен уступить трамваю. Но должен ли он дать дорогу еще и водителю автомобиля? Нет.

Читаем пункт 16.2 ПДД :

"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении".

То есть велосипедист уступает трамваю, а водитель авто пропускает велосипедиста. Хотя, в реальной жизни машина, наверняка проедет вместе с трамваем, нарушив ПДД.

Правильный ответ №4

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