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ПДД тест для внимательных — нарушают 90% водителей

6 декабря 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД для опытных водителей – каким будет правильный порядок разъезда
Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме проезда перекрестков. Следует определить правильный порядок разъезда транспортных средств в изображенной на рисунке ситуации.

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Трамвай вместе с автомобилем, велосипедист.
  2. Велосипедист, трамвай вместе с автомобилем.
  3. Автомобиль, велосипедист, трамвай.
  4. Трамвай, велосипедист, автомобиль.

Разбор задачи

ПДД тест для внимательных — какой порядок разъезда перекрестка - фото 1

На нерегулируемом перекрестке трамвай и автомобиль поворачивают направо, а велосипедист проезжает прямо.

На участке установлен знак приоритета 2.1 "Уступить дорогу", но он ничего в изображенной ситуации не решает, поскольку все три транспортных средства находятся на равнозначной второстепенной дороге.

ПДД тест для внимательных — какой порядок разъезда перекрестка - фото 2

Впрочем, на равнозначных дорогах водители трамваев всегда имеют преимущество перед нерельсовым транспортным средствам.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Поэтому велосипедист обязательно должен уступить трамваю. Но должен ли он дать дорогу еще и водителю автомобиля? Нет.

Читаем пункт 16.2 ПДД :

"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении".

То есть велосипедист уступает трамваю, а водитель авто пропускает велосипедиста. Хотя, в реальной жизни машина, наверняка проедет вместе с трамваем, нарушив ПДД.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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