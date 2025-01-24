Тест по ПДД для опытных водителей — как разъехаться на перекрестке с трамваями

Кто кого пропускает? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Задача по теме о проезде перекрестков. В какой последовательности разъедутся транспортные средства в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

Оба трамвая одновременно, грузовик, мотоцикл. Оба трамвая одновременно, мотоцикл, грузовик. Трамвай №2, грузовик, трамвай №1, мотоцикл. Трамвай №2, мотоцикл, грузовик, трамвай №1.

Разбор задачи

На перекрестке трамвай №1 и грузовик поворачивают налево, трамвай №2 — направо, а мотоцикл проезжает прямо. На участке установлен светофор, но он подает желтый мигающий сигнал.

Читаем пункт 16.1 ПДР:

"В случае выключения светофора или его работы в режиме мигания сигнала желтого цвета и отсутствия регулировщика перекресток считается нерегулируемым и водители должны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке соответствующими дорожными знаками".

На перекрестке установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 2.1 "Уступить дорогу".

Согласно знакам, трамвай №2 и грузовик находятся на главной дороге, а трамвай №1 и мотоциклист - на второстепенной.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Следовательно, трамвай №2 и грузовик имеют приоритет перед другими участниками дорожного движения. Как между собой разъедутся они?

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом сначала проедет трамвай №2, а потом — грузовик.

На второстепенных дорогах водитель трамвая №1 и мотоциклист разъедутся по тому же пункту 16.12 ПДД: сначала тронется трамвай, а после него — мотоцикл.

Порядок разъезда будет выглядеть следующим образом: трамвай №2, грузовик, трамвай №1, мотоцикл

Правильный ответ №3

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