Тест по ПДД для опытных водителей — как разъехаться на перекрестке с трамваями

Запутанный тест ПДД — как разъехаться на перекрестке с трамваями
Задача по теме о проезде перекрестков. В какой последовательности разъедутся транспортные средства в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".
Варианты ответа
- Оба трамвая одновременно, грузовик, мотоцикл.
- Оба трамвая одновременно, мотоцикл, грузовик.
- Трамвай №2, грузовик, трамвай №1, мотоцикл.
- Трамвай №2, мотоцикл, грузовик, трамвай №1.
Разбор задачи
На перекрестке трамвай №1 и грузовик поворачивают налево, трамвай №2 — направо, а мотоцикл проезжает прямо. На участке установлен светофор, но он подает желтый мигающий сигнал.
Читаем пункт 16.1 ПДР:
"В случае выключения светофора или его работы в режиме мигания сигнала желтого цвета и отсутствия регулировщика перекресток считается нерегулируемым и водители должны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке соответствующими дорожными знаками".
На перекрестке установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 2.1 "Уступить дорогу".
Согласно знакам, трамвай №2 и грузовик находятся на главной дороге, а трамвай №1 и мотоциклист - на второстепенной.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Следовательно, трамвай №2 и грузовик имеют приоритет перед другими участниками дорожного движения. Как между собой разъедутся они?
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Таким образом сначала проедет трамвай №2, а потом — грузовик.
На второстепенных дорогах водитель трамвая №1 и мотоциклист разъедутся по тому же пункту 16.12 ПДД: сначала тронется трамвай, а после него — мотоцикл.
Порядок разъезда будет выглядеть следующим образом: трамвай №2, грузовик, трамвай №1, мотоцикл
Правильный ответ №3
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