Тест по ПДД о перекрестках - ответ не очевиден

Классический тест по ПДД — кто имеет преимущество на перекрестке
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложил канал "За! Правилам".
Варианты ответа
- Красный автомобиль вместе с желтым, грузовик.
- Грузовик, красный автомобиль вместе с желтым.
- Красный автомобиль, грузовик, желтый автомобиль.
- Желтый автомобиль, грузовик, красный автомобиль.
Разбор задачи
На перекрестке желтый автомобиль и синий грузовик поворачивают налево, а красная машина поворачивает направо. На перекрестке нет ни светофоров, ни знаков, а все дороги имеют одинаковое покрытие. Итак, на рисунке изображен нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".
Согласно этому правилу водители красного автомобиля и грузовика имеют преимущество перед водителем желтой машины, поскольку у них препятствия с правой стороны нет. Таким образом желтое авто проедет этот участок последним.
Как разъедутся между собой грузовик и красное авто?
Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
То есть порядок разъезда будет таким: красный автомобиль, грузовик, желтая машина.
Правильный ответ №3
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