Тест по ПДД о перекрестках - ответ не очевиден

Кто кого пропускает? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

Красный автомобиль вместе с желтым, грузовик. Грузовик, красный автомобиль вместе с желтым. Красный автомобиль, грузовик, желтый автомобиль. Желтый автомобиль, грузовик, красный автомобиль.

Разбор задачи

На перекрестке желтый автомобиль и синий грузовик поворачивают налево, а красная машина поворачивает направо. На перекрестке нет ни светофоров, ни знаков, а все дороги имеют одинаковое покрытие. Итак, на рисунке изображен нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".

Согласно этому правилу водители красного автомобиля и грузовика имеют преимущество перед водителем желтой машины, поскольку у них препятствия с правой стороны нет. Таким образом желтое авто проедет этот участок последним.

Как разъедутся между собой грузовик и красное авто?

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

То есть порядок разъезда будет таким: красный автомобиль, грузовик, желтая машина.

Правильный ответ №3

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