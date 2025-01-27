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Классический тест по ПДД — кто имеет преимущество на перекрестке

27 января 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД о перекрестках - ответ не очевиден
Кто кого пропускает? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

  1. Красный автомобиль вместе с желтым, грузовик.
  2. Грузовик, красный автомобиль вместе с желтым.
  3. Красный автомобиль, грузовик, желтый автомобиль.
  4. Желтый автомобиль, грузовик, красный автомобиль.

Разбор задачи

Тест по ПДД: кто проедет перекресток последним?

На перекрестке желтый автомобиль и синий грузовик поворачивают налево, а красная машина поворачивает направо. На перекрестке нет ни светофоров, ни знаков, а все дороги имеют одинаковое покрытие. Итак, на рисунке изображен нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".

Согласно этому правилу водители красного автомобиля и грузовика имеют преимущество перед водителем желтой машины, поскольку у них препятствия с правой стороны нет. Таким образом желтое авто проедет этот участок последним.

Как разъедутся между собой грузовик и красное авто?

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

То есть порядок разъезда будет таким: красный автомобиль, грузовик, желтая машина.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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