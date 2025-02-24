Тест з ПДР — хто першим проїде перехрестя

Хто за ким? Малюнок: Pozitivno.

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про проїзд перехресть. В якому порядку автомобілі роз’їдуться на перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Pozitivno.

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Варіанти відповіді

Білий автомобіль, сірий, синій. Синій автомобіль, білий, сірий. Сірий автомобіль, синій, білий. Розʼїдуться за домовленістю.

Розбір задачі

Водії сірого та синього автомобілів проїжджають прямо, а водій білого повертає ліворуч.

На перехресті немає ані світлофорів, ані знаків пріоритету, але це не перехрестя рівнозначних доріг. Згідно з пунктом 1.10 ПДР, "головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової".

Таким чином, водій сірого автомобіля, який перебуває на ґрунтовій дорозі, проїде перехрестя останнім.

Для того, щоб з’ясувати, як роз’їдуться водії білого та синього автомобілів, читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Отже, водій білої машини, який повертає ліворуч, зобов’язаний поступитися водієві синього авто, який проїжджає прямо.

Тобто порядок роз’їзду на перехресті буде таким: синій автомобіль, білий, сірий .

Правильна відповідь №2

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