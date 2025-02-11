Тест ПДР — кого пропустить велосипедист на перетині шляхів

Хто пропускає? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про вимоги до велосипедистів. Кому має дати дорогу велосипедист в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водію жовтого автомобіля Водію білого автомобіля. Має дати дорогу обом водіям. Не має давати дорогу жодному з водіїв.

Розбір задачі

На ділянці дороги, яку перетинає велосипедна доріжка, , позначеній знаком 5.92.1 "Велосипедний переїзд", велосипедист рухається прямо. Водій білого автомобіля також їде дорогою прямо, як і водій жовтої машини зустрічною смугою.

На ділянці не встановлено світлофору. На нерегульованих пішохідних переходах водії завжди мають давати дорогу пішоходам, але з велосипедистами все інакше.

Читаємо пункт 6.5 ПДР:

"Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою".

Отже, згідно з правилами велосипедист не має жодної переваги та зобов'язаний поступитися і білому, і жовтому автомобілям.

Правильна відповідь №3

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