Тест ПДР — кого пропустить велосипедист на перетині шляхів

Тест ПДР на перетині шляхів — кого пропустить велосипедист
Задача з теми про вимоги до велосипедистів. Кому має дати дорогу велосипедист в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водію жовтого автомобіля
- Водію білого автомобіля.
- Має дати дорогу обом водіям.
- Не має давати дорогу жодному з водіїв.
Розбір задачі
На ділянці дороги, яку перетинає велосипедна доріжка, , позначеній знаком 5.92.1 "Велосипедний переїзд", велосипедист рухається прямо. Водій білого автомобіля також їде дорогою прямо, як і водій жовтої машини зустрічною смугою.
На ділянці не встановлено світлофору. На нерегульованих пішохідних переходах водії завжди мають давати дорогу пішоходам, але з велосипедистами все інакше.
Читаємо пункт 6.5 ПДР:
"Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою".
Отже, згідно з правилами велосипедист не має жодної переваги та зобов'язаний поступитися і білому, і жовтому автомобілям.
Правильна відповідь №3
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