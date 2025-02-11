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Короткий тест ПДР — чи дозволений поворот праворуч

11 лютого 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Швидкий тест з ПДР — чи дозволений поворот праворуч
Поворот дозволено? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Чи дозволено водієві червоного автомобіля повернути праворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.
  3. Дозволено лише за основного зеленого сигналу світлофора.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволений поворот праворуч?

На перехресті водій червоного автомобіля має намір повернутися праворуч. В основній секції світлофора увімкнений червоний сигнал, а в додатковій — зелена стрілка повороту праворуч, яка дозволяє рух у вказаному напрямку.

Також на перехресті встановлені знаки 2.1 "Головна дорога" та 3.22 "Поворот праворуч заборонено".

Читаємо пункт 8.3 ПДР

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тобто світлофор скасовує дію знаку пріоритету 2.1, який й так не впливає на розв'язання цієї задачі. На відміну від нього, 3.22 є заборонним знаком, тому попри зелену стрілку,  поворот праворуч водієві червоного автомобіля заборонений.

А дія цього знаку не поширюється лише на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами (громадський транспорт).

Правильна відповідь №2

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