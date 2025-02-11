Швидкий тест з ПДР — чи дозволений поворот праворуч

Поворот дозволено? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Чи дозволено водієві червоного автомобіля повернути праворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено. Дозволено лише за основного зеленого сигналу світлофора.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного автомобіля має намір повернутися праворуч. В основній секції світлофора увімкнений червоний сигнал, а в додатковій — зелена стрілка повороту праворуч, яка дозволяє рух у вказаному напрямку.

Також на перехресті встановлені знаки 2.1 "Головна дорога" та 3.22 "Поворот праворуч заборонено".

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тобто світлофор скасовує дію знаку пріоритету 2.1, який й так не впливає на розв'язання цієї задачі. На відміну від нього, 3.22 є заборонним знаком, тому попри зелену стрілку, поворот праворуч водієві червоного автомобіля заборонений.

А дія цього знаку не поширюється лише на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами (громадський транспорт).

Правильна відповідь №2

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