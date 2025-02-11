Быстрый тест по ПДД — разрешен ли поворот направо

Краткий тест ПДД — разрешен ли поворот направо
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Разрешено ли водителю красного автомобиля повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
- Разрешено только при основном зеленом сигнале светофора.
Разбор задачи
На перекрестке водитель красного автомобиля намерен повернуть направо. В основной секции светофора включен красный сигнал, а в дополнительной — зеленая стрелка поворота направо, которая разрешает движение в указанном направлении.
Также на перекрестке установлены знаки 2.1 "Главная дорога" и 3.22 "Поворот направо запрещен".
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
То есть светофор отменяет действие знака приоритета 2.1, который и так не влияет на решение этой задачи. В отличие от него, 3.22 является запрещающим знаком, поэтому несмотря на зеленую стрелку, поворот направо водителю красного автомобиля запрещен.
А действие этого знака не распространяется только на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам (общественный транспорт).
Правильный ответ №2
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