Быстрый тест по ПДД — разрешен ли поворот направо

Поворот разрешен? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Разрешено ли водителю красного автомобиля повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Читайте также:

Варианты ответа

Разрешено. Запрещено. Разрешено только при основном зеленом сигнале светофора.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля намерен повернуть направо. В основной секции светофора включен красный сигнал, а в дополнительной — зеленая стрелка поворота направо, которая разрешает движение в указанном направлении.

Также на перекрестке установлены знаки 2.1 "Главная дорога" и 3.22 "Поворот направо запрещен".

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

То есть светофор отменяет действие знака приоритета 2.1, который и так не влияет на решение этой задачи. В отличие от него, 3.22 является запрещающим знаком, поэтому несмотря на зеленую стрелку, поворот направо водителю красного автомобиля запрещен.

А действие этого знака не распространяется только на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам (общественный транспорт).

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: