Тест по ПДД — как правильно развернуться возле железнодорожного переезда

Тест по ПДД на переезде — как правильно развернуться
Задача на знание дорожных знаков. По какой траектории водителю серого автомобиля разрешается сделать разворот в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".
Варианты ответа
- А, Б, В.
- Б, В.
- Б.
- В.
- А.
- Все траектории запрещены.
Разбор задачи
На участке дороги с железнодорожным переездом водителю серого автомобиля предлагается три различные траектории для разворота.
Перед переездом установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает проезд только в указанном направлении. Наличие железнодорожного переезда ничего не меняет, ведь, если знак установлен в начале дороги или за перекрестком, его действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка.
Таким образом, траектории А и Б однозначно запрещены. Водителю придется ехать до ближайшего перекрестка, чтобы там выполнить разворот. Таким требованиям соответствует только траектория В.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали интересные задачи на знание правил дорожного движения:
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