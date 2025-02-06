Тест по ПДД — как правильно развернуться возле железнодорожного переезда

Где развернуться? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

Задача на знание дорожных знаков. По какой траектории водителю серого автомобиля разрешается сделать разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

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Варианты ответа

А, Б, В. Б, В. Б. В. А. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

На участке дороги с железнодорожным переездом водителю серого автомобиля предлагается три различные траектории для разворота.

Перед переездом установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает проезд только в указанном направлении. Наличие железнодорожного переезда ничего не меняет, ведь, если знак установлен в начале дороги или за перекрестком, его действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка.

Таким образом, траектории А и Б однозначно запрещены. Водителю придется ехать до ближайшего перекрестка, чтобы там выполнить разворот. Таким требованиям соответствует только траектория В.

Правильный ответ №4

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