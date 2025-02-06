Тест з ПДР — як правильно розвернутися біля залізничного переїзду

Де розвернутися? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

Задача на знання дорожніх знаків. За якою траєкторією водієві сірого автомобіля дозволяється зробити розворот в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

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Варіанти відповіді

А, Б, В. Б, В. Б. В. А. Всі траєкторії заборонені.

Розбір задачі

На ділянці дороги з залізничним переїздом водієві сірого автомобіля пропонується три різні траєкторії для розвороту.

Перед переїздом встановлено знак дорожній 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку. Наявність залізничного переїзду нічого не змінює, адже, якщо знак встановлено на початку дороги або за перехрестям, його дія поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя.

Отже, траєкторії А та Б однозначно заборонені. Водієві доведеться їхати до найближчого перехрестя, щоб там виконати розворот. Таким вимогам відповідає лише траєкторія В.

Правильна відповідь №4

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