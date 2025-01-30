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Тест ПДД на перекрестке — кто может продолжить движение

30 января 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД с регулировщиком — кто может продолжить движение
Кто может проехать? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого автомобиля может проехать перекресток в задуманном направлении в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Оба водителя могут продолжать движение.
  4. Оба водителя не имеют права продолжать движение.

Разбор задачи

Тест по ПДД: кто может продолжить движение в задуманном направлении?

На перекрестке водитель красного автомобиля поворачивает налево, а водитель желтого — направо. Оба водителя заблаговременно заняли соответствующее крайнее положение на проезжей части.

На светофоре в основной секции горит красный свет, запрещающий водителю красной машины поворот налево. А в дополнительной секции включен зеленый сигнал, который позволяет водителю желтой машины повернуть направо.

Но сигнал регулировщика наоборот запрещает проезд обоим автомобилям.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Руки (регулировщика) вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: со стороны груди и спины движение всех  транспортных средств и пешеходов запрещено..."

Такое противоречие разрешается достаточно просто.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для исполнения".

Правильный ответ №4

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