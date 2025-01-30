Тест ПДД с регулировщиком — кто может продолжить движение

Тест ПДД на перекрестке — кто может продолжить движение
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого автомобиля может проехать перекресток в задуманном направлении в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилам".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Оба водителя могут продолжать движение.
- Оба водителя не имеют права продолжать движение.
Разбор задачи
На перекрестке водитель красного автомобиля поворачивает налево, а водитель желтого — направо. Оба водителя заблаговременно заняли соответствующее крайнее положение на проезжей части.
На светофоре в основной секции горит красный свет, запрещающий водителю красной машины поворот налево. А в дополнительной секции включен зеленый сигнал, который позволяет водителю желтой машины повернуть направо.
Но сигнал регулировщика наоборот запрещает проезд обоим автомобилям.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
"Руки (регулировщика) вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено..."
Такое противоречие разрешается достаточно просто.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для исполнения".
Правильный ответ №4
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