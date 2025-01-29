Проверьте свои знания ПДД — куда разрешен проезд красному авто

Тест ПДД на трамвайных путях — куда разрешен проезд
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. По какой траектории разрешается двигаться водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".
Варианты ответа
- По траекториям А, Б, В, Г.
- По траекториям А, Б, В.
- По траекториям Б, В, Г.
- По траекториям В, Г.
- По траектории В.
- По траектории Г.
Разбор задачи
На перекрестке, где организовано трамвайное движение, водителю красного автомобиля предлагаются дальнейшие направления движения: разворот (А), налево (Б), прямо (В) и прямо с перестроением (Г).
Водитель красного автомобиля перед перекрестком выехал на трамвайные пути попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств.
Читаем пункт 11.8 ПДД:
"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайные пути.
На перекрестке разрешается выезжать на трамвайные пути попутного направления в тех же случаях, но при условии отсутствия перед перекрестком дорожных знаков 5.16-5.19.
Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18".
Видно, что на перекрестке установлены знаки 5.16 "Направления движения по полосам", а следовательно, согласно ПДД, водителю красного автомобиля запрещено ехать через трамвайные пути. То есть единственной разрешенной траекторией является Г.
Правильный ответ №6
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