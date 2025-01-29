Проверьте свои знания ПДД — куда разрешен проезд красному авто

Куда можно ехать? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. По какой траектории разрешается двигаться водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

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Варианты ответа

По траекториям А, Б, В, Г. По траекториям А, Б, В. По траекториям Б, В, Г. По траекториям В, Г. По траектории В. По траектории Г.

Разбор задачи

На перекрестке, где организовано трамвайное движение, водителю красного автомобиля предлагаются дальнейшие направления движения: разворот (А), налево (Б), прямо (В) и прямо с перестроением (Г).

Водитель красного автомобиля перед перекрестком выехал на трамвайные пути попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств.

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайные пути.

На перекрестке разрешается выезжать на трамвайные пути попутного направления в тех же случаях, но при условии отсутствия перед перекрестком дорожных знаков 5.16-5.19.

Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18".

Видно, что на перекрестке установлены знаки 5.16 "Направления движения по полосам", а следовательно, согласно ПДД, водителю красного автомобиля запрещено ехать через трамвайные пути. То есть единственной разрешенной траекторией является Г.

Правильный ответ №6

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