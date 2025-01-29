Перевірте свої знання ПДР — куди дозволений проїзд червоному авто

Куди можна їхати? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. За якою траєкторією дозволяється рухатись водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

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Варіанти відповіді

За траєкторіями А, Б, В, Г. За траєкторіями А, Б, В. За траєкторіями Б, В, Г. За траєкторіями В, Г. За траєкторією В. За траєкторією Г.

Розбір задачі

На перехресті, де організований трамвайний рух, водієві червоного автомобіля пропонуються подальші напрямки руху: розворот (А), ліворуч (Б), прямо (В) та прямо з перестроюванням (Г).

Водій червоного автомобіля перед перехрестям виїхав на трамвайні колії попутного напрямку, розташованих на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів.

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію.

На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків 5.16-5.19.

Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".

Видно, що на перехресті встановлені знаки 5.16 "Напрямки руху по смугах", а отже, згідно з ПДР, водієві червоного автомобіля заборонені їхати через трамвайні колії. Тобто єдиною дозволеною траєкторією є Г.

Правильна відповідь №6

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