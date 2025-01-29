Перевірте свої знання ПДР — куди дозволений проїзд червоному авто

Тест ПДР на трамвайних коліях — куди дозволений проїзд
Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. За якою траєкторією дозволяється рухатись водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".
Варіанти відповіді
- За траєкторіями А, Б, В, Г.
- За траєкторіями А, Б, В.
- За траєкторіями Б, В, Г.
- За траєкторіями В, Г.
- За траєкторією В.
- За траєкторією Г.
Розбір задачі
На перехресті, де організований трамвайний рух, водієві червоного автомобіля пропонуються подальші напрямки руху: розворот (А), ліворуч (Б), прямо (В) та прямо з перестроюванням (Г).
Водій червоного автомобіля перед перехрестям виїхав на трамвайні колії попутного напрямку, розташованих на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів.
Читаємо пункт 11.8 ПДР:
"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію.
На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків 5.16-5.19.
Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".
Видно, що на перехресті встановлені знаки 5.16 "Напрямки руху по смугах", а отже, згідно з ПДР, водієві червоного автомобіля заборонені їхати через трамвайні колії. Тобто єдиною дозволеною траєкторією є Г.
Правильна відповідь №6
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