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Краткий тест ПДД — кто из велосипедистов нарушает правила

28 января 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Экспресс-тест по ПДД — кто из велосипедистов нарушает правила
Кто не прав? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о требованиях к велосипедистам. Какие велосипедисты нарушают правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Велосипедист А.
  2. Велосипедист Б.
  3. Оба велосипедиста нарушают.
  4. Оба велосипедиста не нарушают.

Разбор задачи

Тест по ПДД: кто из велосипедистов нарушает правила?

По дороге для нерельсовых транспортных средств движется велосипедист А, рядом по велосипедной дорожке едет велосипедист Б. При этом последний буксирует другой велосипед с помощью троса.

Согласно пункту 6.6 ПДД, велосипедисту запрещается буксировать велосипеды.

Далее велосипедист А просто едет прямо по правильной стороне дороге, но также нарушает правила, ведь рядом есть велосипедная дорожка обозначенная знаком 4.14 "Дорожка для велосипедистов".

Дорожный знак 4.14 "Дорожка для велосипедистов".

Согласно тому же пункту 6.6 ПДД, велосипедисту запрещается двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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