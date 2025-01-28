Експрес-тест з ПДР — хто з велосипедистів порушує правила

Хто не правий? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про вимоги до велосипедистів. Які велосипедисти порушують правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Велосипедист А. Велосипедист Б. Обидва велосипедисти порушують. Обидва велосипедисти не порушують.

Розбір задачі

По дорозі для нерейкових транспортних засобів рухається велосипедист А, поруч велосипедною доріжкою їде велосипедист Б. При цьому останній буксирує інший велосипед за допомогою тросу.

Згідно з пунктом 6.6 ПДР, велосипедисту забороняється буксирувати велосипеди.

Далі велосипедист А просто їде прямо по правильному боці дорозі, але також порушує правила, адже поруч є велосипедна доріжка позначена знаком 4.14 "Доріжка для велосипедистів".

Згідно з тим же пунктом 6.6 ПДР, велосипедисту забороняється рухатися по автомагістралях та дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку.

Правильна відповідь №3

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