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Експрес-тест з ПДР — хто з пішоходів порушує правила

5 грудня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Швидкий тест з ПДР — хто з пішоходів порушує правила
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми обов’язків та прав пішоходів. Хто з пішоходів порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Пішохід А.
  2. Пішоходи А та Б.
  3. Пішоходи Б та В.
  4. Пішохід Б.
  5. Пішоходи А та В.
  6. Усі пішоходи порушують правила.

Розбір задачі

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На ділянці дороги зображені, автомобіль, велосипедист та троє пішоходів. Пішохід "А" рухається прямо по дорозі, а пішоходи "Б" та "В" — по велосипедній доріжці, на що вказують знак 4.14 "Доріжка для велосипедистів" та табличка 7.29.2 "Напрямок руху велосипедистів". Причому табличка повідомляє, що на велосипедній доріжці рух відбувається у звичні для всіх два напрямки.

Експрес-тест з ПДР — хто з пішоходів порушує правила - фото 2
Експрес-тест з ПДР — хто з пішоходів порушує правила - фото 3

На жаль, не всі пішоходи рухається за правилами. Читаємо пункт 4.1 ПДР:

"Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку й не утруднюючи рух на велосипедах, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому — по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів".

Правила порушує пішохід "А", позаяк рухається не по доріжці (хоча вона поруч) й не узбіччям, а проїжджою частиною, ще й спиною до руху автомобіля.

Пішохід "Б" рухається не по правій стороні доріжки, тобто також не дотримується вимог ПДР.

Правильна відповідь №2

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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