Швидкий тест з ПДР — хто з пішоходів порушує правила

Експрес-тест з ПДР — хто з пішоходів порушує правила
Задача з теми обов’язків та прав пішоходів. Хто з пішоходів порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Пішохід А.
- Пішоходи А та Б.
- Пішоходи Б та В.
- Пішохід Б.
- Пішоходи А та В.
- Усі пішоходи порушують правила.
Розбір задачі
На ділянці дороги зображені, автомобіль, велосипедист та троє пішоходів. Пішохід "А" рухається прямо по дорозі, а пішоходи "Б" та "В" — по велосипедній доріжці, на що вказують знак 4.14 "Доріжка для велосипедистів" та табличка 7.29.2 "Напрямок руху велосипедистів". Причому табличка повідомляє, що на велосипедній доріжці рух відбувається у звичні для всіх два напрямки.
На жаль, не всі пішоходи рухається за правилами. Читаємо пункт 4.1 ПДР:
"Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку й не утруднюючи рух на велосипедах, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому — по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів".
Правила порушує пішохід "А", позаяк рухається не по доріжці (хоча вона поруч) й не узбіччям, а проїжджою частиною, ще й спиною до руху автомобіля.
Пішохід "Б" рухається не по правій стороні доріжки, тобто також не дотримується вимог ПДР.
Правильна відповідь №2
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