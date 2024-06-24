Тест з ПДР: знайдіть пішоходів порушників правил

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми обов'язки та права пішоходів. Хто з пішоходів порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Пішоходи А і Б. Пішоходи Б і Г. Пішоходи В і Г. Пішоходи В і Б. Лише пішохід В. Лише пішохід А.

Розбір задачі

Усі пішоходи рухаються в одному напрямку, але по різні боки проїзної частини. Пішохід А та Г йдуть на легку ногу, пішохід В веде велосипед, а пішохід Б — мопед.

Знак 5.50 "Кінець населеного пункту" свідчить про те, що пішоходи рухаються поза населеним пунктом.





Тому читаємо пункт 4.3 ПДР:

"За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів.

Особи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини в кріслах колісних без двигуна, ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів".

В зображеній на малюнку ситуації пішоходи А та Г зобов'язані йти на зустріч руху транспортних засобів. Пішохід А саме це й робить, а пішохід Г порушує. Пішоходи Б та В повинні йти за напрямком руху транспортних засобів. На відміну від пішохода Б, це робить пішохід В.

Тобто ПДР порушують пішоходи Б та Г.

Правильна відповідь №2

Раніше ми писали, що в Греції заборонено палити за кермом. А в Каліфорнії не можна мити чи витирати автомобіль старою спідньою білизною.