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Оберіть напрямок — хто з пішоходів порушує правила дорожнього руху

24 червня 2024 06:45
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Тест з ПДР: знайдіть пішоходів порушників правил
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача з теми обов'язки та права пішоходів. Хто з пішоходів порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Пішоходи А і Б.
  2. Пішоходи Б і Г.
  3. Пішоходи В і Г. 
  4. Пішоходи В і Б.
  5. Лише пішохід В.
  6. Лише пішохід А.

Розбір задачі

Усі пішоходи рухаються в одному напрямку, але по різні боки проїзної частини. Пішохід А та Г йдуть на легку ногу, пішохід В веде велосипед, а пішохід Б — мопед.

Знак 5.50 "Кінець населеного пункту" свідчить про те, що пішоходи рухаються поза населеним пунктом.


Оберіть напрямок — хто з пішоходів порушує правила дорожнього руху - фото 1

Тому читаємо пункт 4.3 ПДР:

"За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів.

Особи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини в кріслах колісних без двигуна, ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів".

В зображеній на малюнку ситуації пішоходи А та Г зобов'язані йти на зустріч руху транспортних засобів. Пішохід А саме це й робить, а пішохід Г порушує. Пішоходи Б та В повинні йти за напрямком руху транспортних засобів. На відміну від пішохода Б, це робить пішохід В.

Тобто ПДР порушують пішоходи Б та Г.

Правильна відповідь №2

Раніше ми писали, що в Греції заборонено палити за кермом. А в Каліфорнії не можна мити чи витирати автомобіль старою спідньою білизною.

авто
автомобіль
водії
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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