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Два авто, велосипедист і пішохідка — хто кому має поступитися

5 квітня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто кому поступиться серед багаточисельних учасників руху
Хто поступиться дорогою? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми проїзду перехресть. Хто перетне це перехрестя останнім?

Задання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Пішохідка.
  2. Велосипедист.
  3. Пішохідка разом з велосипедистом.
  4. Синій автомобіль.
  5. Червоний автомобіль.

Розбір задачі

Пішохідка переходить дорогу, велосипедист проїжджає прямо, синій автомобіль повертає праворуч, а червона машина — ліворуч. Перехрестя нерегульоване, позаяк на ньому відсутні світлофори та будь-які знаки, а отже, всі дороги на ньому рівнозначні.

Автомобілі знаходяться на рівнозначних дорогах, тому поступитися має транспортний засіб, що повертає ліворуч, тобто водій червоного автомобіля.

А чи мають водії авто перевагу перед пішохідкою та велосипедистом?

Читаємо пункту 16.2 ПДР:

"На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку".

Таким чином, водії обох автомобілів зобов'язані дати дорогу велосипедисту та пішохідці. А позаяк перевага між ними двома знаходиться на боці синього автомобіля, то останнім це перехрестя проїде червона машина.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду кругового перехрестя — тут і тут.

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ПДР
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