Тест з ПДР: хто кому поступиться серед багаточисельних учасників руху

Два авто, велосипедист і пішохідка — хто кому має поступитися
Задача з теми проїзду перехресть. Хто перетне це перехрестя останнім?
Задання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Пішохідка.
- Велосипедист.
- Пішохідка разом з велосипедистом.
- Синій автомобіль.
- Червоний автомобіль.
Розбір задачі
Пішохідка переходить дорогу, велосипедист проїжджає прямо, синій автомобіль повертає праворуч, а червона машина — ліворуч. Перехрестя нерегульоване, позаяк на ньому відсутні світлофори та будь-які знаки, а отже, всі дороги на ньому рівнозначні.
Автомобілі знаходяться на рівнозначних дорогах, тому поступитися має транспортний засіб, що повертає ліворуч, тобто водій червоного автомобіля.
А чи мають водії авто перевагу перед пішохідкою та велосипедистом?
Читаємо пункту 16.2 ПДР:
"На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку".
Таким чином, водії обох автомобілів зобов'язані дати дорогу велосипедисту та пішохідці. А позаяк перевага між ними двома знаходиться на боці синього автомобіля, то останнім це перехрестя проїде червона машина.
Правильна відповідь №5
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду кругового перехрестя — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!