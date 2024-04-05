Тест по ПДД: кто кому уступит среди многочисленных участников движения

Два авто, велосипедист и пешеход — кто кому должен уступить
Задача по теме проезда перекрестков. Кто пересечет этот перекресток последним?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Пешеход.
- Велосипедист.
- Пешеход вместе с велосипедистом.
- Синий автомобиль.
- Красный автомобиль.
Разбор задачи
Пешеход переходит дорогу, велосипедист проезжает прямо, синий автомобиль поворачивает направо, а красная машина — налево. Перекресток нерегулируемый, так как на нем отсутствуют светофоры и какие-либо знаки, а значит, все дороги на нем равнозначны.
Автомобили находятся на равнозначных дорогах, поэтому уступит транспортное средство, которое поворачивает налево, то есть водитель красного автомобиля.
А имеют ли водители авто преимущество перед пешеходом и велосипедистом?
Читаем пункт 16.2 ПДД:
"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он возвращает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении".
Таким образом, водители обоих автомобилей обязаны дать дорогу велосипедисту и пешеходу. А поскольку преимущество между ними двумя находится на стороне синего автомобиля, то последним этот перекресток проедет красная машина.
Правильный ответ №5
Раньше мы предлагали интересные задачи по правилам проезда кругового перекрестка — здесь и здесь.
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