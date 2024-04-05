Тест по ПДД: кто кому уступит среди многочисленных участников движения

Кто уступит дорогу? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме проезда перекрестков. Кто пересечет этот перекресток последним?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Пешеход. Велосипедист. Пешеход вместе с велосипедистом. Синий автомобиль. Красный автомобиль.

Разбор задачи

Пешеход переходит дорогу, велосипедист проезжает прямо, синий автомобиль поворачивает направо, а красная машина — налево. Перекресток нерегулируемый, так как на нем отсутствуют светофоры и какие-либо знаки, а значит, все дороги на нем равнозначны.

Автомобили находятся на равнозначных дорогах, поэтому уступит транспортное средство, которое поворачивает налево, то есть водитель красного автомобиля.

А имеют ли водители авто преимущество перед пешеходом и велосипедистом?

Читаем пункт 16.2 ПДД:

"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он возвращает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении".

Таким образом, водители обоих автомобилей обязаны дать дорогу велосипедисту и пешеходу. А поскольку преимущество между ними двумя находится на стороне синего автомобиля, то последним этот перекресток проедет красная машина.

Правильный ответ №5

Раньше мы предлагали интересные задачи по правилам проезда кругового перекрестка — здесь и здесь.