Тест по ПДД: найдите пешеходов нарушителей правил

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме обязанности и права пешеходов. Кто из пешеходов нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Пешеходы А и Б. Пешеходы Б и Г. Пешеходы В и Г. Пешеходы В и Б. Лишь пешеход В. Лишь пешеход А.

Разбор задачи

Все пешеходы двигаются в одном направлении, но по разные стороны проезжей части. Пешеход А и Г идут на легкую ногу, пешеход В ведет велосипед, а пешеход Б — мопед.

Знак 5.50 "Конец населенного пункта" свидетельствует о том, что пешеходы двигаются вне населенного пункта.





Поэтому читаем пункт 4.3 ПДД:

"За пределами населенных пунктов пешеходы, двигающиеся по обочине или краю проезжей части, должны идти навстречу движению транспортных средств.

Лица, двигающиеся по обочине или краю проезжей части в креслах колесных без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед или велосипед, должны передвигаться в направлении движения транспортных средств".

В изображенной на рисунке ситуации пешеходы А и Г обязаны идти навстречу движению транспортных средств. Пешеход А именно это и делает, а пешеход Г нарушает. Пешеходы Б и В должны следовать направлению движения транспортных средств. В отличие от пешехода Б это делает пешеход В.

То есть ПДД нарушают пешеходы Б и Г.

Правильный ответ №2

Ранее мы писали, что в Греции запрещено курить за рулем. А в Калифорнии нельзя мыть или вытирать автомобиль старым нижним бельем.