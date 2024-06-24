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Выберите направление — кто из пешеходов нарушает правила дорожного движения

24 июня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Тест по ПДД: найдите пешеходов нарушителей правил
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача по теме обязанности и права пешеходов. Кто из пешеходов нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Пешеходы А и Б.
  2. Пешеходы Б и Г.
  3. Пешеходы В и Г.
  4. Пешеходы В и Б.
  5. Лишь пешеход В.
  6. Лишь пешеход А.

Разбор задачи

Все пешеходы двигаются в одном направлении, но по разные стороны проезжей части. Пешеход А и Г идут на легкую ногу, пешеход В ведет велосипед, а пешеход Б — мопед.

Знак 5.50 "Конец населенного пункта" свидетельствует о том, что пешеходы двигаются вне населенного пункта.


Выберите направление – кто из пешеходов нарушает правила дорожного движения - фото 1

Поэтому читаем пункт 4.3 ПДД:

"За пределами населенных пунктов пешеходы, двигающиеся по обочине или краю проезжей части, должны идти навстречу движению транспортных средств.

Лица, двигающиеся по обочине или краю проезжей части в креслах колесных без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед или велосипед, должны передвигаться в направлении движения транспортных средств".

В изображенной на рисунке ситуации пешеходы А и Г обязаны идти навстречу движению транспортных средств. Пешеход А именно это и делает, а пешеход Г нарушает. Пешеходы Б и В должны следовать направлению движения транспортных средств. В отличие от пешехода Б это делает пешеход В.

То есть ПДД нарушают пешеходы Б и Г.

Правильный ответ №2

Ранее мы писали, что в Греции запрещено курить за рулем. А в Калифорнии нельзя мыть или вытирать автомобиль старым нижним бельем.

авто
автомобиль
водители
ПДД
правила дорожного движения
тест

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