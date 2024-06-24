Тест по ПДД: найдите пешеходов нарушителей правил

Выберите направление — кто из пешеходов нарушает правила дорожного движения
Задача по теме обязанности и права пешеходов. Кто из пешеходов нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Пешеходы А и Б.
- Пешеходы Б и Г.
- Пешеходы В и Г.
- Пешеходы В и Б.
- Лишь пешеход В.
- Лишь пешеход А.
Разбор задачи
Все пешеходы двигаются в одном направлении, но по разные стороны проезжей части. Пешеход А и Г идут на легкую ногу, пешеход В ведет велосипед, а пешеход Б — мопед.
Знак 5.50 "Конец населенного пункта" свидетельствует о том, что пешеходы двигаются вне населенного пункта.
Поэтому читаем пункт 4.3 ПДД:
"За пределами населенных пунктов пешеходы, двигающиеся по обочине или краю проезжей части, должны идти навстречу движению транспортных средств.
Лица, двигающиеся по обочине или краю проезжей части в креслах колесных без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед или велосипед, должны передвигаться в направлении движения транспортных средств".
В изображенной на рисунке ситуации пешеходы А и Г обязаны идти навстречу движению транспортных средств. Пешеход А именно это и делает, а пешеход Г нарушает. Пешеходы Б и В должны следовать направлению движения транспортных средств. В отличие от пешехода Б это делает пешеход В.
То есть ПДД нарушают пешеходы Б и Г.
Правильный ответ №2
Ранее мы писали, что в Греции запрещено курить за рулем. А в Калифорнии нельзя мыть или вытирать автомобиль старым нижним бельем.
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